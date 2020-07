Per la prima volta un ex ministro è stato rinviato a giudizio per atti compiuti nello svolgimento del suo incarico istituzionale.

Ci sarà un processo per Matteo Salvini per la vicenda della nave Open Arms.

L’Avvocato Taormina, difensore nel passato di molti politici importanti, è intervenuto sul tema a Lavori in Corso. Chiarendo la sua posizione di tecnico e non vicino a partiti, si è detto preoccupato per le ultime tendenze della politica e della magistratura, vicine alla sinistra per allontanare la destra dal governo.

“Io di politici ne ho difesi molti, come Forlani e Craxi, che sono stati rinviati a giudizio. Ma c’è una differenza abissale nei contenuti tra questi casi. Avere o non avere commesso il reato è la ragione per cui uno deve essere processato, non la valutazione politica.

Quella scelta di far rimanere sui barconi, e io non sono salviniano, era a tutela di precisi interessi.

Se queste non sono valutazioni politiche, allora quali sono? Prima Salvini era al governo, ora non lo è più e quindi viene rinviato a giudizio, questo è politica.

Qui c’è l’attacco concentrico alla gestione di destra del sistema politico, questa è una resa dei conti. Se avremo la condanna in primo grado, Salvini farà la fine di Berlusconi e andrà via dal parlamento. Questo è l’obiettivo. Questa compagine governativa è nata per far morire la Lega, questo è il secondo passaggio in un tipico attacco di politica e magistratura, di sinistra.

Qui si vuole che la sinistra sia al potere sempre e comunque, e che la destra anche coi numeri non possa governare.

Questa è una svolta oscura della democrazia, qui c’è da stare preoccupati tra lockdown, decreti legge, e ora con la gogna del capo dell’opposizione.

Prevedo per Salvini brutte cose“.

