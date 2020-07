Governance poll 2020: pubblicata oggi dal Sole 24 Ore la classifica di gradimento degli amministratori locali d’Italia. L’indagine, che riguarda i presidenti di 18 Regioni ad elezione diretta e i sindaci di 105 città capoluogo di provincia, mira a rendere noto il livello di gradimento degli amministratori locali secondo i cittadini.

Primi posti per i governatori del centrodestra: sul podio il governatore Zaia, seguono il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e la Presidente dell’Umbria Donatella Tesei. Quinto posto per il Governatore di centrosinistra Stefano Bonaccini, bassa invece la posizione per il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che si posiziona all’ultimo posto in fondo alla classifica.

Luigia Luciani e Stefano Molinari hanno intervistato la medaglia d’argento della classifica, il governatore Massimiliano Fedriga. Ecco cosa ha detto in diretta.

Governance poll 2020 ► Fedriga: “Zaia imbattibile. Fontana scende in classifica? Colpa della pandemia”

“Ringrazio i cittadini, ma i risultati non sono dovuti a una persona o a un’amministrazione. C’è stato un grande impegno da parte di tutti i cittadini. Soprattutto nei momenti più difficili c’è stata una grande responsabilità comune. Senza, il successo alla lotta alla pandemia non sarebbe arrivato.

L’emergenza è stata forse l’esplicitazione dell’importanza che hanno i territori. Fondamentale ridare ruolo e importanza alle amministrazioni e ai comuni.

Zaia imbattibile, Fontana scende in classifica? Conseguenza della pandemia. Credo che la Lombardia abbia fatto uno sforzo enorme. Giudicare a posteriori è molto facile. Nemmeno l’OMS sapeva come si affrontava il virus”.

