Il MES non è un fatto tecnico, ma un fatto puramente politico.

Si stanno affannando fondazioni nelle quali ci sono persone che svolgevano attività all’interno del MES e che oggi danno al Governo documenti nei quali si spiega come dovrebbero essere spesi questi 36 miliardi.

Uno allora si chiede, ma perché nel momento in cui una Banca Centrale Europea è disposta ad acquistare 1300 miliardi, noi discutiamo delle noccioline?

La ragione è politica.

Dentro ci sono cioè delle condizionalità che andrebbero a gravare non sul Governo in carica, che spinge per approvare queste cose, non sui ministri di questo Governo che stanno spingendo per non far passare dal Parlamento l’approvazione di questo strumento finanziario.

Perché fanno questo? perché questa cultura palesemente antidemocratica?

Perché il Presidente della Repubblica non si pronuncia su queste cose?

La strategia

Perché approvando tutto ciò avrebbero un potere ricattatorio nei confronti del futuro eventuale Governo, e al mondo ricordate che c’è chi ragiona di strategia.

Si chiama analisi dei cosiddetti “killer factors”, si chiama pianificazione degli scenari. Sono tecniche di corporate strategy, usate abitualmente da chi lavora di strategia al livello internazionale, i quali hanno fatto degli scenari e sanno una cosa: è probabile che quando si tornerà alle elezioni, sarà possibile (per non dire probabile) un cambio di Governo in Italia.

Serve allora un’assicurazione, ossia avere degli accordi finanziari che dicano ad un governo non gradito: “Guarda che tu queste cose non le puoi fare“.

E’ di una semplicità, questo disegno, incredibile. Solo un bambino può ignorare il fatto che il MES sia un’assicurazione, un fardello per un Governo contrario alla logica europeista.

Perché non spiegare gli elementi tecnici?

Non dire che il MES è un creditore privilegiato, non spiegare cosa voglia dire firmare una fideiussione ad una banca, non chiarire gli elementi tecnici è finalizzato ad una ragione molto semplice: dato che chi governa sa di essere in minoranza, si mette al sicuro da un eventuale cambio di maggioranza, cosa sgradita al potere finanziario internazionale.

Ecco perché devono prendersi un’assicurazione.

Il futuro governo avrebbe in questo modo le mani legate e verrebbe messo sotto scacco dalle solite cose. Un esempio? Esplosione dello spread.

Malvezzi Quotidiani, comprendere l’Economia Umanistica con Valerio Malvezzi

