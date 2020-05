“La politica ha chinato la testa alla magistratura come adesso fanno con il coronavirus”. Duro l’attacco di Vittorio Sgarbi ai nostri microfoni, che parlando delle sue controversie con la magistratura ha messo a confronto quella che lui ha definito “la volontà di distruggere una classe politica” del passato con le scelte in ambito sanitario che sono state fatte nel presente. Ci fanno vivere nel terrore, secondo il Deputato, e dietro ci deve essere un disegno ben preciso.

Ecco cosa ha detto nel dettaglio in questa intervista di Francesco Vergovich.

Sgarbi ► “Ci fanno vivere nel panico! Forse per vendere più mascherine? O per il vaccino?”

“La politica ha chinato la testa alla magistratura come adesso fanno con il coronavirus. Cioè chinano la testa rispetto alla necessità di fronteggiare una situazione. Nel caso della magistratura era una volontà politica di distruggere una classe politica, e ci sono riusciti, adesso c’è l’idea che qualunque raffreddore sia una specie di contagio mortale e tutto debba essere fermo. Situazioni diverse, ma una reazione di paura di una classe politica indecente, indecorosa e umiliata. Io adesso come allora sono sul fronte e mi rendo conto che le persone hanno capito. Perché l’idea di rimproverare chi fa la movida in Puglia dove il numero complessivo dei morti da coronavirus è inferiore ai morti dell’anno scorso vuol dire che dobbiamo vivere per forza nel panico non si sa bene perché. Forse per vendere più mascherine o per aspettare il vaccino, cioè per immondi affari legati al ricatto e alla paura.

