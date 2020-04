Vittorio Feltri in diretta a Fuori dal coro, il programma in onda su Rete 4 condotto da Mario Giordano, si scaglia contro i meridionali: “Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che naturalmente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori“.

Immediata la reazione di alcuni attori e personaggi dello spettacolo, che hanno iniziato a far circolare i loro commenti alle dichiarazioni del Direttore con l’hashtag #iosonomeridionale. Partita anche la protesta di alcuni edicolanti: “Da oggi non vendiamo più Libero”.

Luigia Luciani e Stefano Molinari ne hanno parlato con l’attore Sebastiano Somma. Ecco cosa pensa di quanto accaduto.

