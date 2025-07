Claudio Lotito è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore: il presidente della Lazio è stato sottoposto a un ricovero precauzionale per effettuare tutti gli accertamenti clinici necessari. Al momento si è in attesa di novità sulle condizioni di salute e sulle cause che hanno portato al malessere del numero uno del club biancoceleste.

Lazio, Lotito ricoverato: i dettagli

Il presidente Claudio Lotito avrebbe avvertito un malore mentre si trovava impegnato in alcune attività al Senato. In seguito, sarebbe stato trasferito in ambulanza nell’unità coronarica, il reparto ospedaliero specializzato nella gestione di emergenze cardiache acute, dove i pazienti vengono sottoposti a un monitoraggio costante dei principali parametri vitali.

Nulla di grave dai primi riscontri che hanno preceduto alcune dichiarazioni dello stesso presidente della Lazio e senatore che all’agenzia LaPresse ha commentato, scherzando: “Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?“.