Il Milan è pronto a strappare alla Roma un titolarissimo: offerta sul piatto da parte della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

La stagione 2025/2026 del Milan è ufficialmente cominciata nella giornata di ieri, con l’avvio del ritiro a Milanello e soprattutto la presentazione alla stampa del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. L’ex tecnico juventino torna a guidare i rossoneri circa 11 anni dopo l’ultima volta.

Una squadra, quella affidata ad Allegri, che però è ancora in pieni lavori in corso. Dal mercato è già arrivato un rinforzo a centrocampo, Samuele Ricci dal Torino, mentre in queste ore Theo Hernandez lascerà a titolo definitivo il Milan per passare all’Al-Hilal. Ma c’è ancora molto fa fare, sia in entrata che in uscita.

Uno dei reparti in cui il Milan, nelle veci del d.s. Igli Tare, dovrà agire maggiormente e rinnovarsi è senza dubbio la difesa. Troppi i difetti e gli errori visti nella scorsa stagione, dunque Allegri ha bisogno di nuovi punti di riferimento per ripartire. La priorità è l’acquisto di un centrale forte fisicamente ed affidabile, su cui puntare nel presente immediato e nel futuro.

Un nome molto caldo in tal senso è quello di Giovanni Leoni, talento assoluto del Parma. Un classe 2006 che fa gola a moltissimi club, tra cui anche Milan ed Inter. Ma se i rossoneri non dovessero riuscire ad ottenere il sì del giovane difensore, potrebbero tirare fuori dal cilindro un’alternativa molto interessante.

Leoni obiettivo numero uno del Milan, ma in alternativa spunta Ndicka

Nelle ultime ore il Milan ha cominciato a sondare il terreno per un altro forte difensore centrale della nostra Serie A. Parliamo di Evan Ndicka, calciatore ivoriano in forza alla Roma, che ha disputato una stagione pazzesca, non saltando neanche un minuto di campionato dalla prima alla trentottesima giornata.

La struttura fisica e la resistenza sono le armi migliori di Ndicka, che come detto è finito nel mirino dei rossoneri. Ad Allegri piace molto l’ex centrale dell’Eintracht Francoforte, che la Roma è riuscita ad accaparrarsi nell’estate 2023 a parametro zero, proprio dopo la fine del contratto con il club tedesco.

Il Milan è pronto a mettere sul piatto un’offerta da 27 milioni più bonus per accontentare la Roma e strappare il difensore 26enne ai rivali giallorossi. Difficile però che tale proposta possa bastare, visto che la squadra di Gasperini valuta Ndicka almeno 35-40 milioni e non considera eventuali contropartite tecniche.

Già a fine giugno Ndicka era finito al centro di voci di mercato, con la Roma che avrebbe potuto sacrificarlo per effettuare le dovute plusvalenze entro il 30 del mese. Ma non sono giunte proposte adeguate, mentre il Milan potrebbe provarci seriamente nelle prossime settimane, trovando così l’ideale partner difensivo di Gabbia e Pavlovic.