Colpaccio dell’Atalanta di Ivan Juric: la squadra nerazzurra ha scelto di puntare forte sul calciatore in uscita dalla Juventus.

La lunghissima stagione della Juventus è terminata da qualche giorno, dopo l’uscita di scena dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid. Un cammino comunque onesto quello della formazione di Igor Tudor, che ora si dovrà concentrare per preparare al meglio la nuova annata.

Il primo passo è sicuramente il calciomercato, visto che la campagna acquisti dello scorso anno è stata ampiamente criticata da stampa e tifosi, per i tanti soldi investiti ed i pochi risultati ottenuti. Intanto il nuovo direttore generale Damien Comolli si è presentato col botto, strappando il sì a parametro zero del bomber canadese Jonathan David.

Tanti però anche i calciatori in uscita. La Juve, se vuole costruire una rosa davvero competitiva per campionato e Champions League, deve riuscire a cedere gli esuberi e reinvestire al meglio il denaro ricavato. Un buon tesoretto potrebbe arrivare dalla vendita di un calciatore finito nel mirino dell’Atalanta.

Atalanta, se parte Lookman è assalto a Nico Gonzalez: la Juve ascolterà le offerte

La squadra che ha scelto Ivan Juric per sostituire Gasperini in panchina è molto attratta dall’esterno offensivo argentino Nico Gonzalez. Un calciatore che in casa Juve non ha convinto più di tanto durante la sua prima stagione bianconera.

Lo scorso anno Gonzalez era stato acquistato dal club di Vinovo per una cifra intorno ai 28 milioni di euro, ma il rendimento dell’ex Fiorentina non è stato così esaltante. Solo tre reti e due assist in campionato più un sigillo in Champions League. Niente di indimenticabile per l’ala d’attacco, che però può finire seriamente al centro di una nuova trattativa.

L’Atalanta, nel caso in cui dovesse realmente partire la stella Ademola Lookman (finito nel mirino dell’Atletico Madrid), punterebbe su Nico Gonzalez per rimpiazzarlo come esterno sinistro nel tridente d’attacco. Gli orobici potrebbero mettere sul piatto una cifra di 22 milioni di euro più bonus per il cartellino dell’argentino classe ’98, proposta che la Juve prenderebbe certamente in considerazione.

La stagione di Gonzalez in maglia bianconera è stata da un problema muscolare che lo ha tenuto fuori dai campi per due mesi, da ottobre a dicembre. Ma le qualità tecniche dell’ex viola non si discutono: rapidità, dribbling e capacità di giocare a proprio agio su entrambe le corsie laterali. L’Atalanta è squadra nota per saper rilanciare e valorizzare i giocatori di talento che si sono un po’ persi per strada. Vedremo se nelle prossime settimane l’affare andrà realmente in porto.