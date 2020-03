Segui tutti gli aggiornamenti in diretta ⬇️

Ore 18-43 – Coronavirus, le vittime in Italia sono 10590

Sono 1.045 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 41 in più di ieri. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto i 12.462. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in più.

Ore 17:54 – Coronavirus, l’Oms dichiara la pandemia

“Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica”. Lo ha annunciato il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull’epidemia di coronavirus. “Siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione”

Ore 17:28 – Coronavirus: svenimento sospetto a Termini

Alla Stazione Roma Termini è scattato il protocollo d’emergenza quando intorno alle 15 una persona è svenuta. Sul posto sarebbe arrivato il personale medico con tute anti contagio. La persona sarebbe stata trasportata in ospedale dove le dovrebbe venir fatto il tampone

Ore 15:36 – Coronavirus, Salvini: “Ok governo su economia”

“Ok governo su economia, piu’ coraggio su stop. Sull’emergenza sanitaria invece chiediamo piu’ coraggio”. Cosi il Leader della Lega Matteo Salvini

Ore 15:34 – Coronavirus, la Lombardia chiede la chiusura di tutte le attività commerciali

La lettera inviata a Conte dalla Regione Lombardia: chiudere «tutte le attività commerciali» salvo quelle di pubblica utilità, i centri commerciali, bar, pub, ristoranti, alberghi e attività artigianali di servizio

Ore 14:41 – Anche la Liga valuta lo stop

Anche la Spagna valuta l’ipotesi di fermare il campionato di calcio. Dopo che la federazione iberica ha decretato lo stop completo a tutti i campionati, esclusi Primera e Segunda, per l’esplosione di casi di coronavirus. Una riunione urgente è attesa nel pomeriggio. Si attende la decisione del Ministero della salute per sospendere la competizione.

Ore 14:30 – Si ferma il calcio spagnolo?

Marca avanza l’ipotesi: “Stop alla Liga e alla Segunda División“

Ore 14:20 – Le previsioni sulla recessione italiana

“Se le misure restrittive dovessero terminare a fine aprile, il pil (italiano ndr) si contrarrà del due per cento nel 2020“, prevede Jack Allen-Reynolds, di Capital Economics. Ma se i divieti dovessero proseguire fino a fine giugno, il calo del pil “sarebbe molto più importante“.

Ore 13:40 – Ufficiale l’A.S.Roma non parte per Siviglia

La AS Roma non volerà in Spagna nel pomeriggio dove domani avrebbe dovuto disputare la partita di Europa League sul campo del Siviglia. Ad annunciarlo è il club giallorosso spiegando che lo stop è arrivato “dopo che l’aereo dall’Italia non e’ stato autorizzato ad atterrare”.

Ore 13.31 – Spagna: superati i duemila contagi, 47 i morti

La Spagna ha superato i duemila casi di coronavirus e ha registrato 47 morti, la grande maggioranza nella regione di Madrid. Sono i dati dell’ultimo rapporto pubblicato dal ministero della Salute. La Spagna è uno dei Paesi più colpiti in Europa e ha visto il suo numero di contagi quasi quadruplicare da domenica quando erano stati registrati meno di 600 casi.

Ore 13:17 – 88 pazienti allo Spallanzani di Roma

Sono ricoverati allo Spallanzani di Roma “88 pazienti. I positivi sono 73, inclusi i 13 che necessitano di supporto respiratorio. Per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in miglioramento”. Così il bollettino dell’Istituto sul Covid19.

Ore 13:13 – No alla nomina di un commissario governativo

“Sarebbe un errore in questo momento avocare a livello centrale i poteri delle Regioni, quando la sanità è in mano alle Regioni”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi rispondendo alla domanda sulla nomina di un commissario governativo per l’emergenza coronavirus.

Ore 13:09 – Videoconferenza Conte – Von der Leyen

Nel pomeriggio la presidente Ursula Von der Leyen avrà una videoconferenza con il presidente del consiglio italiano, Giuseppe Conte, per esprimere la solidarietà europea.

Ore 12:50 – Aggressione allo staff sanitario dell’ospedale Cotugno

Ieri sera un medico e una infermiera sono stati aggrediti da un uomo in attesa del tampone per Covid19 all’ospedale Cotugno di Napoli. Spazientito per la fila l’uomo ha sputato ai sanitari, che ora sono in quarantena.

Ore 12:40 – Renato Turetta non ce l’ha fatta

Il 67enne di Vo’ era il secondo infettato dal coronavirus a Vò, assieme all’amico Adriano Trevisan, deceduto subito dopo il ricovero in ospedale a Schiavonia venerdì 21 febbraio, primo deceduto in Italia.

Ore 12:20 – Faceva la spesa nonostante fosse infetto

Nonostante fosse stato trovato positivo al coronavirus faceva tranquillamente la spesa in un supermercato invece di rimanere in autoisolamento. Sarebbe un inserviente dell’ospedale di Sciacca la persona indagata per concorso colposo in epidemia e inosservanza del Dpcm 9 marzo.

Ore 11.53 – In Italia il 15% dei decessi mondiali

In Italia oltre un decesso su 10 è collegato al coronavirus. I 631 morti del nostro paese rappresentano infatti il 15% delle circa 4.200 persone decedute a livello mondiale con diagnosi di Covid-19. E’ quanto si apprende nell’aggiornamento pubblicato dall’Istituto Malattie Infettive Spallanzani il 10 marzo e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile.

Ore 11.40 – Il paziente zero arriva dalla Germania

Il paziente zero sarebbe arrivato dalla Germania tra il 25 e il 26 gennaio. Questa l’ipotesi più accreditata sul soggetto dal quale è partito il focolaio di coronavirus a Codogno. Lo indicano le ricerche condotte sull’analisi di 5 sequenze genetiche, 3 delle quali relative ai virus isolati in Lombardia. In particolare “lo studio riguarda sequenze genetiche che sono vicine fra loro nel ramo dell’albero filogenetico del virus, successive a una sequenza isolata a Monaco”, spiega il direttore dell’ospedale Sacco, Massimo Galli.

Ore 11:27 – Gualtieri: “Nessuno perderà il lavoro”

“Stiamo preparando un nuovo provvedimento: i principi sono pieno il sostegno di risorse al sistema nazionale sanitario, alla Protezione civile, mitigazione del virus e in secondo luogo il sostegno al lavoro. Come anticipato nessuno perderà il lavoro per il coronavirus. Poi ci sarà sostegno alla liquidità per famiglie e imprese, infine interventi sulle scadenze fiscali. Questa è una prima tappa“. Queste le dichiarazioni del ministro dell’economia Gualtieri.

Ore 11:10 “Stanziati 25 miliardi per l’emergenza”

“Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà dell’emergenza coronavirus. Lieti del clima che si sta definendo a livello europeo”. Queste le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte al termine del Cdm. Conte ha poi aggiunto che verrà creata una task force a livello europeo “per poter essere più efficaci nel contrasto al contagio”.

Ore 11.04 – Gualtieri: “Venerdì il decreto da 12 miliardi di euro”

Il decreto sulle misure economiche per l’emergenza sarà varato “venerdì” e sarà da “12 miliardi”. Lo dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Ore 10:30 – Le parole di Giulio Gallera (Welfare Lombardia)

“Il sistema sanitario è in una situazione di grandissima sofferenza. C’è bisogno di misure più rigide“, il messaggio lanciato dall’assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera per fronteggiare l’emergenza.

Ore 10.13 – Salvini: “Tutta Europa zona rossa”

Matteo Salvini chiama all’appello l’Europa: “Zona rossa europea: per combattere con determinazione il virus e per evitare squallide guerre commerciali contro l’Italia. Se l’Europa esistesse, lunedì si costituirebbe una zona rossa europea“.

Ore 9:50 – “Avevamo chiesto anche noi misure più restrittive”

“Situazione in Calabria era già al collasso prima del Coronavirus. Abbiamo chiesto anche noi misure più drastiche e legislazione omogenea. Servono norme più restrittive, lo chiediamo tutti noi governatori“. Lo ha detto Jole Santelli (governatrice Calabria) ad Agorà.

Ore 9:47 – “La Roma ancora non sa se può partire per Siviglia”

“E’ in corso una mediazione col Governo spagnolo“, lo ha detto Guido D’Ubaldo a Radio Radio Mattino – Sport & News.

Ore 9:28 – “Rischio di una crisi finanziaria come quella del 2008”

Il presidente della Bce Chirstine Lagarde chiama all’opera i leader dell’UE per scongiurare il pericolo di una crisi finanziaria.”Senza un’azione coordinata l’Europa vedrà uno scenario paragonabile alla Grande crisi finanziaria del 2008“. Questo è quanto riportato da Bloomberg secondo le difficoltà sottolineate dal presidente della BCE ed espresse ai leader dell’Ue durante una conference call. “Con la giusta risposta, lo shock si rivelerà probabilmente temporaneo” ha aggiunto.

Ore 9:23 – Ftse Mib in leggero rialzo

La Borsa di Milano rimbalza dopo il forte calo delle sedute precedenti. L’indice Ftse Mib guadagna l’1,69% a 18.171 punti.

Ore 9:13 – Le direttive aeroportuali

“Nell’autocertificazione va specificato il motivo del viaggio (comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute). E’ obbligatorio anche per tutti i cittadini italiani o residenti in Italia che viaggiano verso un paese estero, Schengen o extra Schengen“. Lo ha scritto Aeroporti di Roma sul profilo twitter della società.

Ore 9.12 – Serve inasprimento delle pene

“Serve l’inasprimento delle sanzioni, il concetto è che bisogna stare a casa. Perché ci può aiutare ad uscire dai guai. E’ quindi opportuno mettere in atto ulteriori misure di contenimento“. Lo ha affermato Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano.

Ore 9.10 – “Non ha senso la chiusura totale per tutta l’Italia”

“La richiesta di chiudere tutto ha senso per la Lombardia ma non per tutta l’Italia“. Così Walter Ricciardi, consigliere Oms e consulente del ministro della Salute per il coronavirus.

Ore 9:01 – “Tagliati 25 mila posti letto dal 2010”

E mentre “Francia e Germania spendono oltre il 9% del pil, in sanità, noi il 6,6”. “Dal 2010 a oggi abbiamo tagliato 25 mila posti letto”, chiosa la segretaria nazionale della Cisl, Annamaria Furlan che esorta il Governo ad avere la forza di affrontare l’emergenza economica.

Ore 8:46 – Miglioramento dei test in Italia

La società diagnostica Diasorin ha annunciato di aver completato gli studi presso lo Spallanzani ed il Policlinico San Matteo di Pavia per il lancio “entro fine marzo 2020” di un test molecolare di rapida risposta per diagnosticare il Covid19. Risultati entro 60 minuti rispetto alle attuali 5-7 ore.

Ore 8:30 – La Bank of England taglia i tassi d’interesse

La Bank of England, in una riunione straordinaria, ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base portandoli allo 0,25% e ha annunciato una serie di misure per affrontare i danni a famiglie e imprese dall’emergenza coronavirus. Lo rende noto l’istituto centrale britannico.

Ore 8:20 – Contagi al ribasso in Corea del Sud

La Corea del Sud ha registrato 242 nuovi casi di coronavirus, interrompendo il trend al ribasso intrapreso da almeno cinque giorni (131 annunciati ieri, 248 domenica, 367 sabato, 438 venerdì e 518 giovedì).

Ore 8:15 – Primo caso in Turchia

La conferma è arrivata dal ministro della Sanità, Fahrettin Koca, che ha precisato che “la persona in questione, colpita dal coronavirus in Europa, è ora in quarantena“.

Ore 8:10 – Arsenal in quarantena

Il Manchester City ha annunciato il rinvio della partita di campionato contro l’Arsenal in programma stasera, primo match della Premier League a essere interessato da provvedimenti per prevenire contagi di coronavirus.

Ore 7:58 – Il Cile mette in quarantena Sanchez e Vidal

Quarantena per coronavirus per i due assi del calcio cileno che giocano in Europa, Arturo Vidal del Barcellona e Alexis Sanchez dell’Inter, al loro rientro prima dei prossimi match validi per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Lo ha annunciato il ministro della Sanità.

Ore 7:57 – Sequestrati 5000 flaconi igienizzanti

Cisterne stracolme di detersivi e 5000 flaconi di liquido per sanificare le mani, pronti per la rivendita. Questo il risultato di un ingente sequestro di materiale prodotto e stoccato in un laboratorio abusivo, individuato dai CC di S. Vitaliano e dai Forestali di Marigliano.

Ore 7:39 – “Ecco i farmaci che combattono il Covid19”

In attesa che si arrivi a un vaccino anti-Covid19,”ecco i farmaci che aiutano a combatterlo“:

– Remdesivir, farmaco antivirale

– Farmaci immuno-modulatori (tocilizumbab)

– Farmaco camostat mesilato.

L’elenco del prof. Guido Silvestri, che insegna alla Emory University di Atlanta.

Ore 7:05 – Cresce il ritmo dei contagi in Germania: balzo di 200 casi

Crescita esponenziale del ritmo dei contagi in Germania: si registra un balzo di 200 casi nella sola giornata di ieri. L’attuale numero effettivo da coronavirus è 1524. I dati non vengono più diffusi, è in corso “un cambiamento tecnico” nel conteggio.

Ore 7:01 – Le dichiarazioni di Angela Merkel sulla situazione in Germania

“Tra il 60 e il 70% della popolazione in Germania si infetterà con il virus”, queste le dichiarazioni della cancelliera tedesca Angela Merkel in una riunione parlamentare Cdu-Csu.

Ore 6:44 – Gli sviluppi dalla Cina

Altri 22 morti per coronavirus e 24 nuovi contagi in Cina, lo rende noto il ministero della Sanità. Ci sono stati complessivamente 3158 decessi su un totale mondiale di circa 4mila. I contaminati sono stati 80.778 su un totale mondiale di oltre 117mila casi.

Ore 6:39 – Stati Uniti: superati i mille contagi

Negli Stati Uniti il numero dei casi di coronavirus ha superato i mille pazienti, mentre il bilancio dei morti è salito a 31. Sono gli ultimi dati diffusi dalle autorità federali e statali americane.

