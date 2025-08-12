Altra tragedia per il nostro sport. E’ venuto a mancare un personaggio molto importante, anche a livello di squadra nazionale.

Per un tifoso di sport in generale, non c’è cosa peggiore che venire a sapere della dipartita di un proprio idolo. Giovane o più attempato che sia, è sempre qualcosa che tocca certe corde e che genera grande tristezza e commozione.

In queste ore a piangere è soprattutto il mondo della pallacanestro italiana, che nelle scorse settimane ha accolto con sorpresa e allo stesso tempo paura la notizia delle condizioni di salute del fuoriclasse Achille Polonara, cestista della Nazionale azzurra e della Virtus Bologna. Al 33enne di Ancona è stata diagnosticata una forma rara di leucemia e dunque sta ricorrendo alle cure specifiche in Spagna per fronteggiare questa terribile malattia.

Non bastasse questa mazzata su Polonara, gli appassionati italiani di basket sono stati letteralmente atterriti da una notizia ancora peggiore, riguardante un altro protagonista assoluto di questo sport. Stavolta si tratta del dolorosissimo addio ad una cestista della Nazionale femminile, che purtroppo ci ha lasciati nelle scorse ore.

Basket italiano in lacrime: è morta l’ex cestista Paola Mauriello

A soli 44 anni ci ha lasciato Paola Mauriello, una vera e propria icona e protagonista della scena basket femminile in Italia. L’ex giocatrice (aveva smesso nel 2016) è venuta a mancare il 10 agosto scorso, a causa di una brutta malattia che l’aveva colpita da tempo.

Nativa di Benevento, ma abruzzese di adozione, la Mauriello aveva raggiunto splendidi traguardi durante la sua carriera sul parquet. Giocava da guardia ed era alta 184 cm, considerata tra le migliori nel suo ruolo nel nostro campionato. Ha iniziato l’avventura nel basket a Caserta, per poi spostarsi in diverse squadre italiane, come Termini Imerese, Alcamo, Napoli, Parma, Faenza, Ragusa, per poi concludere la sua storia di campo a Pescara.

I traguardi maggiori raggiunti dalla Mauriello sono lo Scudetto vinto con il Napoli Basket Vomero nel 2006 ed il trionfo ai Giochi del Mediterraneo del 2009 con la casacca azzurra, indossata 9 volte in carriera. Un’atleta sempre molto legata a questo sport, tanto da aver studiato da allenatrice e fatto parte del consiglio regionale FIP Abruzzo.

Paola Mauriello purtroppo non è riuscita a superare la brutta malattia che l’aveva colpita qualche tempo fa e per cui era in cura. Lascia un figlio piccolo e soprattutto uno splendido ricordo di sé come giocatrice e come donna. I funerali si svolgeranno oggi nel comune di Francavilla a Mare.