Esplode il caso Donnarumma in Francia: il PSG lo mette alla porta dopo l’acquisto di Chevalier.

“A suo agio sulla linea di porta, nei duelli, nelle uscite. Ed è pure dotato di un ottimo gioco con i piedi”. Così il Paris Saint-Germain con un comunicato annuncia l’acquisto di Chevalier, giovane portiere francese classe 2001. La presentazione è tutto un programma: Gianluigi Donnarumma, che i media locali criticano per una presunta carenza dal punto di vista del gioco coi piedi, sembra destinato a lasciare il club parigino. E la direzione sembra segnata anche dalla mancata convocazione di Luis Enrique per la finale di Supercoppa europea tra PSG e Tottenham, mentre ancora non arrivano segnali ufficiali dall’ex Milan.

Il commento di Nando Orsi

“Mi batto da una vita per questa stupidaggine del giocare con i piedi”, dice Nando Orsi in diretta a Radio Radio Lo Sport. “Il PSG ci perde a livello tecnico in maniera straordinaria, perché non è possibile pensare che uno come Donnarumma, che secondo me è il miglior portiere al mondo, possa stare fermo. Forse il PSG non vuole fare la stessa fine che ha fatto con Mbappé quando è arrivato a scadenza. Perché a livello tecnico è una cosa brutta: ti privi del portiere più forte del mondo che ti ha fatto arrivare lì. Tra l’altro è una mancanza di rispetto anche non fargli giocare la Supercoppa europea, che se l’era meritata lui. Nel calcio non c’è rispetto sia dalle società verso i giocatori, sia dei giocatori verso la società. Donnarumma secondo me non è un ragazzo tranquillo da gestire a livello economico, perché anche col Milan ha fatto la stessa cosa: è arrivato a scadenza e il Milan non ci ha guadagnato niente. Penso che i giocatori facciano il loro mestiere, ma anche le società fanno il loro mestiere“.