Notizia a sorpresa in casa Juventus che riguarda il futuro di Tenu Koopmeiners. La decisione della società e della squadra è inaspettata.

Senza dubbio è stato considerato dai tifosi juventini e da molti addetti ai lavori come il flop di mercato dell’estate 2024. Parliamo ovviamente di Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese che la Juventus ha ingaggiato dall’Atalanta su espressa richiesta dell’ex tecnico Thiago Motta.

Un affare da circa 60 milioni di euro quello messo in atto dalla Juve, che dopo un lungo tira e molla era riuscita a strappare il sì dell’Atalanta e dello stesso centrocampista, vogliosissimo di alzare l’asticella e giocare in un club così glorioso. Peccato che le prestazioni sul campo hanno mostrato un Koopmeiners decisamente diverso e più sotto tono rispetto ai tempi di Bergamo.

Il numero 8 bianconero ha chiuso la sua prima stagione alla Juve con 44 presenze ufficiali e 5 reti, ma soprattutto tante prove insufficienti e una condizione fisica mai troppo regolare. In tanti sperano che il club riesca a trovare una soluzione in uscita per Koopmeiners entro fine agosto, ma non sarà facile visti i costi da cui rientrare. Eppure l’ultima idea di cui si è parlato appare molto propositiva e sorprendente.

Tudor punta al rilancio di Koopmeiners: cambio ruolo in vista per l’olandese

Se in molti si aspettavano un Koopmeiners ai margini della Juventus, poiché deludente e poco affine al gioco bianconero, la soluzione giusta potrebbe essere quella di un cambio ruolo proposto dal tecnico Igor Tudor. L’allenatore bianconero vuole provare a recuperare l’ex Atalanta piazzandolo in una posizione meno libera ma più centrale.

L’intenzione, espressa da Tudor pubblicamente, è quella di riportare Koop a fare il mediano. Dunque arretrandogli il raggio d’azione, ma inserendolo in un contesto che già conosce, avendo ricoperto tale ruolo sia a Bergamo che quando militava nell’AZ in Olanda.

Questa la conferma a Tuttosport dello stesso Tudor: “In questi allenamenti sta provando da mediano. A Dortmund iniziano Locatelli e Thuram, ma Koop giocherà dal primo minuto contro l’Atalanta e più arretrato. Per Parma decideremo. Teun è un giocatore di livello, può stare ovunque per me. E può stare più dietro perché abbiamo un Conceiçao che merita di partire dal 1’, sull’asse con Yildiz e dietro l’attaccante. Koopmeiners ora lo provo davanti alla difesa come fatto con Khephren e Manuel, poi può giocare pure a sinistra”.

Dunque in vista dell’ultima amichevole pre-campionato, prevista per sabato sera al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, la Juventus scoprirà un Koopmeiners diverso, praticamente schierato da play-maker. Solo il tempo e gli esperimenti sul campo ci diranno se sarà il modo giusto per recuperarlo e farlo tornare ai livelli ideali.