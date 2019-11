INTERVISTA CALENDA ► “Con l’ILVA il Parlamento si è calato le braghe… tutto per mettere Barbara Lezzi (M5S) al governo della Puglia”

Il caos Ilva è al centro della scena politica italiana. Mittal, la cordata al comando dell’acciaieria, ha annunciato che è pronto ad abbandonare la nave con dure conseguenze per i lavoratori dell’azienda. Al vertice a Palazzo Chigi, alla presenza del premier Conte, del ministro Patuanelli e del patron dell’azienda Lakshmi Mittal, la multinazionale avrebbe chiesto la garanzia dell’immunità penale e di ridiscutere il piano industriale.

Abbiamo parlato della situazione con Carlo Calenda, ecco l’intervista completa di Luigia Luciani e Stefano Molinari durante la puntata di ‘Lavori in Corso’.

“La cordata dell’ILVA non l’ho portata io ma c’è stata una gara europea che li ha visti vincenti. Da contratto sono obbligati a investire 4 miliardi e 200 milioni di euro. Il settore dell’acciaio però è andato in difficoltà e il Parlamento ha deciso di abolire una clausola che ora consente di sfilarsi. Quindi mentre fino a ieri erano obbligati a investire e a pagare, indipendentemente dall’andamento del mercato, da quando Italia Viva, PD e 5 Stelle hanno levato lo scudo penale – dopo averlo messo – gli hanno dato la possibilità di tenerli per i cosiddetti. Una mossa brillante…

Sono stato accusato da una giornalista – la Costamagna – ma io ho fatto un lavoro per salvare 20.000 posti di lavoro, i grillini – che lei sostiene – hanno fatto un lavoro con cui li hanno messi per strada e hanno lasciato un’acciaieria che non va bene a Taranto.

Così, senza scudo penale, non ci sono speranze che l’Ilva vada avanti. Si sono calati le braghe mettendosi nelle mani dell’investitore, una follia. Loro a giugno lo avevano detto che senza scudo penale chiudevano. Lo hanno levato, vi sembra normale? Lo scudo penale lo hanno levato per Barbara Lezzi che vuole candidarsi a fare il Governatore della Regione Puglia. Il suo elettorato l’ha eletta per chiudere l’Ilva, poi Di Maio ha detto di no e ha confermato l’accordo e lo scudo penale. Però hanno preso una sonora scoppola alle varie elezioni e quindi hanno cambiato idea. Sono cose che succedono in un Paese del quarto mondo. Abbiamo dato la possibilità a Mittal di avere le carte per metterci sotto i piedi per Barbara Lezzi al governo della Puglia

Il problema di questo Paese è che su qualsiasi argomento si lavora solo di propaganda, nessuno si legge una carta. Non solo i 5 Stelle, pensate a Renzi e il PD che hanno votato per l’abolizione dello scudo che hanno messo loro e poi Renzi che dice che porta lui una nuova cordata… l’ora del dilettante allo sbaraglio. Renzi è incoerente, dice tutto e fa il contrario di tutto quello che dice. Gli italiani devono piantarla di cazzeggiare, queste sono cose serie che vanno gestite in modo serio”.

