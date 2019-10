Bentornati MISTER! Tanti auguri MISTER!

Torna oggi ad allenare su una panchina di Serie A Claudio Ranieri… e lo fa il 20 ottobre… proprio nel giorno del suo compleanno.

Se la curiosità non vi ha sconvolto… provate a chiedervi in che giorno è nato Stefano Pioli?

Risposta esatta: anche lui il 20 ottobre.

Sempre simpatico scovare nel calcio coincidenze che a livello probabilistico hanno davvero delle chance di realizzazione infinitesimali (tale è infatti la probabilità che i primi due allenatori subentranti di questa stagione siano nati nello stesso giorno… e che tale giorno sia anche quello del loro nuovo esordio in Serie A)…

ma da qui è anche poi bello farsi ispirare per approfondire su qualche aspetto più tecnico.

Per Claudio Ranieri si tratta del nono esordio su una panchina di Serie A con la sua ottava squadra diversa (solo con la Roma ha infatti avuto un doppio mandato).

Dopo l’esordio assoluto in Serie A con il Cagliari, in cui venne sconfitto dall’Inter 0-3, nei successivi 7 esordi Ranieri è uscito vincitore per ben 6 volte subendo una sola sconfitta, nel febbraio 2007, nel suo primo esordio da allenatore subentrante quando prese in corsa la guida del Parma.

Se ora ci chiedessimo quale fu l’allenatore del Parma esonerato del quale Ranieri prese il suo posto… credo che chiunque si darebbe la risposta esatta senza controllare gli almanacchi: Stefano Pioli.

SQUADRA ALLENATA DATA PARTITA RISULTATO V/X/P CAGLIARI 9 SETTEMBRE 1990 Cagliari – Inter 0-3 P NAPOLI 1 SETTEMBRE 1991 Napoli – Atalanta 1-0 V FIORENTINA 4 SETTEMBRE 1994 Fiorentina – Cagliari 2-1 V PARMA 18 FEBBRAIO 2007 Parma – Sampdoria 0-1 P JUVENTUS 25 AGOSTO 2007 Juventus – Livorno 5-1 V ROMA 13 SETTEMBRE 2009 Siena – Roma 1-2 V INTER 24 SETTEMBRE 2011 Bologna – Inter 1-3 V ROMA 11 MARZO 2019 Roma – Empoli 2-1 V SAMPDORIA 20 OTTOBRE 2019 Sampdoria – Roma ? ?

Proprio quella stagione di Parma fu la prima per Pioli in Serie A. Il Milan è la sua settima squadra che guiderà nella massima serie. Perfetto equilibrio per lui nei 6 esordi precedenti: 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte.

SQUADRA ALLENATA DATA PARTITA RISULTATO V/X/P PARMA 10 SETTEMBRE 2006 Torino – Parma 1-1 X CHIEVO 29 AGOSTO 2010 Chievo – Catania 2-1 V BOLOGNA 16 OTTOBRE 2011 Novara – Bologna 0-2 V LAZIO 31 AGOSTO 2014 Milan – Lazio 3-1 P INTER 20 NOVEMBRE 2016 Milan – Inter 2-2 X FIORENTINA 20 AGOSTO 2017 Inter – Fiorentina 3-0 P MILAN 20 OTTOBRE 2019 Milan – Lecce ? ?

Analizzando le sfide di Ranieri contro la Roma scopriamo che il bilancio è nettamente a favore del tecnico: quello odierno sarà il 17simo confronto in A; nei precedenti 16, si contano 7 vittorie per Ranieri, 6 pareggi e solo 3 vittorie della Roma fra le quali c’è però l’ultimo precedente ormai distante di oltre 7 anni, quando la Roma di Luis Enrique tirò fuori forse la sua migliore prestazione stagionale (4-0 per i giallorossi il risultato finale).

DATA PARTITA RISULTATO V/X/P 6 GENNAIO 1991 Roma – Cagliari 0-0 X 12 MAGGIO 1991 Cagliari – Roma 0-0 X 17 NOVEMBRE 1991 Roma – Napoli 1-1 X 5 APRILE 1992 Napoli – Roma 3-2 V 25 OTTOBRE 1992 Napoli – Roma 2-1 V 11 DICEMBRE 1994 Fiorentina – Roma 1-0 V 7 MAGGIO 1995 Roma – Fiorentina 2-0 P 7 GENNAIO 1996 Roma – Fiorentina 2-2 X 5 MAGGIO 1996 Fiorentina – Roma 1-4 P 1 DICEMBRE 1996 Roma – Fiorentina 3-3 X 19 APRILE 1997 Fiorentina – Roma 2-1 V 23 SETTEMBRE 2007 Roma – Juventus 2-2 X 16 FEBBRAIO 2008 Juventus – Roma 1-0 V 1 NOVEMBRE 2008 Juventus – Roma 2-0 V 21 MARZO 2009 Roma – Juventus 1-4 V 5 FEBBRAIO 2012 Roma – Inter 4-0 P 20 OTTOBRE 2019 Sampdoria – Roma ? ?

Curioso infine rilevare come i precedenti tra Ranieri e Pioli siano soltanto 3: due pareggi e una vittoria per Pioli (il clamoroso 0-3 di San Siro di Inter-Bologna del 2012).

La vera particolarità è che mai finora i due tecnici sono riusciti ad incontrarsi per due volte nello stesso campionato.

Quest’anno, pur essendo entrambi subentranti, hanno l’occasione di farlo visto che Sampdoria e Milan non si sono ancora affrontate; i tecnici dovranno però resistere entrambi sulle loro panchine fino a fine stagione… Sampdoria-Milan è infatti in programma alla penultima giornata!

DATA PARTITA RISULTATO 4 DICEMBRE 2010 Chievo – Roma 2-2 17 FEBBRAIO 2012 Inter – Bologna 0-3 3 APRILE 2019 Roma – Fiorentina 2-2

Vittorio de Gaetano

