Lollobrigida (FdI): “Commissione Segre un tentativo di censura”

Dopo l’astensione di ieri del centrodestra alla votazione sulla mozione Segre per contrastare l’antisemitismo, si sono verificati oggi momenti di alta tensione in Aula tra i deputati di Fratelli d’Italia e quelli del Partito Democratico. Mentre è in corso il dibattito sul dl imprese, scoppia la bagarre tra il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, e l’esponente del PD, Emanuele Fiano.

A parlare della questione ai nostri microfoni è stato proprio l’On. Lollobrigida. Ecco che cosa ha detto durante la diretta di Lavori in Corso.

“La parola ‘sionista’ dal nostro gruppo non è stata detta. Cercano di buttarla in caciara perché non hanno niente da dire.

Per noi l’antisemitismo è la cosa più vergognosa che è esistita nella storia dell’uomo, ma la commissione che porta il nome della Senatrice Segre è una commissione che ha ben altro in testa.

Ha la volontà di censurare attraverso una commissione politica quello che gli italiani dicono nella loro libera espressione. Un tentativo cioè di censurare gli italiani non sull’antisemitismo, ma su tutti i termini che vengono considerati portatori di potenziale odio”.

“Commissione Segre un tentativo di censura”

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE

LEGGI ANCHE: