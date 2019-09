Smeriglio (PD): “Dialogo PD-M5S anche su Roma solo senza la Raggi”

L’accordo tra PD e M5S, complice anche la votazione degli iscritti alla piattaforma Rousseau che hanno indicato parere favorevole o contrario alla nascita del governo Giallorosso, continua a tenere banco in queste ore. A parlarne a “Lavori in Corso” è stato l’eurodeputato del PD, Massimiliano Smeriglio.

Soffermandosi sulle elezioni regionali, che si svolgeranno nei prossimi mesi, il politico dei dem ha sottolineato che “è evidente che se noi diciamo che i rapporti con il M5S deve reggersi su un investimento politico reciproco e condiviso e non sull’idea del contratto, stiamo dicendo che è possibile anche trovare questi accordi su scala regionale. Se questo accadrà, è evidente che Salvini e il suo mondo andranno in evidente difficoltà, e questo è per noi un obiettivo“.

Parlando poi dell’amministrazione Raggi e della situazione in cui riversa la città Eterna, Smeriglio ha specificato che “Roma è una delle città più importanti del mondo. Anche quando Alemanno era sindaco, ho sempre sostenuto che tutti gli altri livelli istituzionali devono aiutare la città di Roma, perché Roma vive in una condizione di difficoltà che è peggiorata in questi anni“.

“Il giudizio che noi diamo sull’esperienza della Raggi” ha proseguito il deputato del PD, Massimiliano Smeriglio “è un giudizio totalmente negativo, e quindi qualsiasi apertura di dialogo nella città di Roma bisognerà passare con un passaggio semplice, e cioè mettere fine a quest’agonia e all’esperienza in corso. Non ci possiamo noi, a fine corsa, assumere le responsabilità di un’esperienza drammatica di Governo”.

LEGGI ANCHE: