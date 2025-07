Ieri la “mini discussione” in Parlamento europeo, giovedì il voto vero e proprio sulla sfiducia nei confronti di Ursula von der Leyen e la Commissione europea.

E’ andata in scena ieri in Parlamento europeo, a Bruxelles, la discussione sulla mozione di sfiducia nei confronti della Commissione europea a guida Ursula von der Leyen. Discussione però in versione “ridotta” rispetto alle solite: la presidente della seduta concede la parola solo ai portavoce dei gruppi, e non a tutti i deputati. Una mossa contestata in primis da Christine Anderson, di AfD e del gruppo europeo “Europa delle Nazioni Sovrane”. La presidente le ha concesso un breve intervento.

“Signora Presidente, ciò non è conciliabile con l’articolo 131, che prevede specificamente un vero e proprio dibattito seguito da tre giorni di riflessione. Ha senso solo se ai membri che hanno presentato questa mozione è consentito scambiarsi argomenti, non solo ascoltare dichiarazioni preparate dal presidente dei gruppi, per non parlare dei membri non iscritti che sono completamente esclusi. Questo formato non riflette inoltre la gravità della questione e mi porta certamente a credere che questa assemblea stia ancora una volta cercando di nascondere sotto il tappeto le numerose accuse mosse contro Ursula von der Leyen. Signora Presidente, il nostro compito non è quello di proteggere Ursula von der Leyen. Il nostro compito è quello di chiamarla a rispondere delle sue azioni“.

Nonostante le osservazioni di Anderson, il dibattito va avanti. E prosegue con il primo firmatario della mozione: Gheorghe Piperea, deputato romeno del partito di George Simion, l’AUR, e del gruppo europeo dei Conservatori.

L’intervento dell’autore della mozione contro von der Leyen

Ricordate le elezioni annullate in Romania, il caos sollevato intorno a Georgescu, la candidatura di Simion e la sua successiva sconfitta? Il primo firmatario della mozione contro Ursula von der Leyen è un eurodeputato romeno. Gheorghe Piperea, membro dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni, ha espresso una dura critica nei confronti della gestione europea.

“La mozione di sfiducia è uno strumento costituzionale per rafforzare la democrazia“, dice il deputato rivolgendosi a Ursula von der Leyen, seduta alla sua destra. “La mancanza di trasparenza e la violazione dell’autorità della giustizia sono dimostrate dalla decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sul caso Pfizergate“, il caso dei famosi SMS per l’acquisto di vaccini tra la presidente della Commissione UE e Albert Bourla, CEO di Pfizer.

“Una decisione che la Commissione europea ha scelto di non applicare. Negli ultimi sei anni, la Commissione ha abusato dei poteri degli Stati membri. Ha violato la separazione dei poteri e ha scavalcato il Parlamento europeo nelle decisioni più importanti. La concentrazione antidemocratica del processo decisionale nelle mani del Presidente della Commissione europea. È contraria al principio dell’equilibrio e della distribuzione dei poteri. Il processo decisionale è diventato opaco e discrezionale e oggi fa temere abusi e corruzione. La mozione di oggi, gente, invita i cittadini europei a riflettere. Vengo da un Paese che ha passato 45 anni di totalitarismo. Posso assicurarvi che nessun cittadino, nessun cittadino di nessuno degli Stati che un tempo rientravano nella sfera di influenza dell’URSS vuole rivivere quei tempi”.

La replica di Ursula

Non si è fatta attendere la risposta di Ursula von der Leyen, che senza troppi giri di parole ha sentenziato: “La sfiducia è firmata dagli amici di Putin“. E sullo Pfizergate, “non ci sono contratti inappropriati“. La replica alla mozione di sfiducia prosegue con le accuse di “estremismo” da parte della presidente di Commissione. “Ciò che abbiamo appena sentito dal signor Piperea era chiaro a tutti. È tratto direttamente dal più antico repertorio degli estremisti. Polarizzare la società ed erodere la fiducia nella democrazia con false affermazioni sull’ingerenza elettorale. Possiamo seguire il signor Piperea nel suo mondo di cospirazioni e presunti sinistri complotti da – quello che lui chiama – ‘Bruxelles’, oppure possiamo chiaramente dichiarare la cosa per quello che è: un altro rozzo tentativo di creare una spaccatura tra le nostre istituzioni“. Una replica che non è piaciuta a più di qualche deputato presente in aula.

La mozione verrà votata giovedì 10 luglio. Tuttavia, le dichiarazioni lasciano intendere che Ursula von der Leyen verrà risparmiata, vista la maggioranza di voti contrari già proclamata dai deputati e dai portavoce dei principali gruppi europei.