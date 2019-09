La Roma potrebbe passare alla difesa a tre?

Guido D’Ubaldo

Penso che Fonseca stia ragionando su qualche cambiamento. nel derby ha capito che il suo modulo va in difficoltà contro chi gioca con il 3-5-2 e in Italia sono in molti. Per cui sta ragionando su come mettere meglio un centrocampo in cui Cristante e Pellegrini – e anche Veretout – non sono interni. Un cambio di modulo potrebbe farlo, ma penso sia più verso un 4-3-1-2, così avrebbe la possibilità di giocare con un centrocampista in più e non andare in inferiorità numerica in mezzo al campo.