INTERVISTA ► Luciano Nobili (Italia Viva): “Il nostro è Governo serio, non sono tempi da affrontare con il mojito al Papeete”

Dal PD a ‘Italia Viva’ di Matteo Renzi, il deputato Luciano Nobili è intervenuto ai nostri microfoni per esprimere il proprio punto di vista sullo scenario politico italiano attuale.

Ecco cosa ha detto – a Stefano Molinari e Luigia Luciani – Luciano Nobili di ‘Italia Viva’ durante la puntata di ‘Lavori in Corso’.

“Siamo felici che ci sia stata una risposta positiva a questa sfida che ha lanciato Renzi. E’ stata una scelta dolorosa quella di aderire a ‘Italia Viva‘ perché non c’era nessuno spirito di ostilità verso il PD e perché è la realtà politica in cui sono cresciuto.

C’è un mare di gente che vuole aderire a questa avventura, non politici di Palazzo ma amministratori locali, cittadini e tante persone che sta riscoprendo la voglia di fare politica.

Salvini parla di Di Maio frastornato, ma l’unico frastornato, non so se per i mojito o per la batosta che ha preso, mi sembra lui. In soli 14 mesi Salvini si è presentato alle elezioni con il centrodestra, ha fatto un accordo con gli odiati grillini, ha fatto cadere il Governo solo per ragioni di poltrone e di potere e infine è tornato in ginocchio da Di Maio.

Il Governo Conte 1 era isolato in Europa – Salvini era senza rapporti con i nemici e spernacchiato dagli amici – ora siamo tornati a contare in Europa. Abbiamo un Governo che dialoga e porta ha casa qualche risultato.

Il Movimento 5 Stelle a volte ha avuto poca dimestichezza con la Costituzione, perché l’ha difesa in piazza insieme a Salvini e CasaPound quando noi volevamo fare riforme utili al Paese e oggi invece la vuole calpestare con il vincolo di mandato. Detto questo noi ci stiamo dimostrando lealissimi con loro e voteremo la riduzione dei parlamentari.

Salvini ha fatto cadere il Governo per due ragioni: primo perché voleva i pieni poteri, secondo perché banalmente non sapeva come evitare l’aumento dell’IVA.

Abbiamo fatto questa scelta perché non sono tempi che possiamo affrontare con il mojito al Papeete ma che dobbiamo affrontare con un Governo che abbia una sua stabilità, una sua serietà e delle misure che servono al Paese. Abbiamo intrapreso questa avventura perché non potevamo più passare la metà delle nostre giornate ed energie a discutere all’interno del PD, adesso ci dedichiamo alle nostre idee.

Da quando faccio politica l’ho fatta contro Berlusconi, però mi dispiace che da una forza liberale ed europeista adesso si sia ridotta a stampella della Lega

Roma è una città che ha tanti problemi, piange il cuore a vederla così mentre Milano viaggia al livello delle grandi capitali internazionali rivolgendosi verso il futuro e verso il mondo. Roma viene da 10 anni difficilissimi, tre amministrazioni fallimentari: Alemanno, Marino, Raggi. Quest’ultima è il disastro più assoluto. I problemi annosi della città non giustificano questa amministrazione che è la peggiore della storia di Roma. Per quanto riguarda lo stadio della Roma sono favorevole, ma non con questa amministrazione”.

