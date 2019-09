Il governo pensa di creare posti di lavoro per magia

Mi chiedono un’opinione sui fatti di attualità. Ma di cosa dovrei parlare? Di tassare le merendine?

L’attuale governo sta parlando solo di tutelare il lavoro così, magicamente, per decreto, creando tasse per creare occupazione: una follia! Un modo di pensare aberrante. Nessuno nomina le imprese.

Se vogliamo dare una prospettiva a questo paese dobbiamo tutelare il reddito. Il reddito nel settore privato lo creano gli imprenditori, per cui bisogna metterli nelle condizioni economiche di creare occupazione.

Basta parlare di banche, di pezzi di carta, di borse. Il mondo non è Wall Street, non è la borsa, non è fatto di multinazionali. E’ fatto di micro, piccole e medie imprese.

Malvezzi Quotidiani, l’appuntamento con l’economista Valerio Malvezzi per comprendere efficacemente i meccanismi dell’Economia Umanistica.

LEGGI ANCHE: