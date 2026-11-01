Lazio -Cagliari, Franco Melli “A botta calda”: “Sono incredulo, premiata la lealtà di Gattuso”

Lazio prima da sola in classifica, imbattuta, vincente anche in casa contro il Cagliari. La decide Pinamonti, dopo che Isaksen aveva pareggiato il gol di N’Zola. Finisce 2 a 1 all’olimpico, il commento della partita di Franco Melli: “Oggi è il giorno dei Laziali, il giorno dei santi. La Lazio da sola prima in classifica. Io sono incredulo perché questa non è stata la partita più bella della Lazio, forse la più brutta. Viene premiata l’umiltà, la lealtà, l’onestà di Rino Gattuso. Il gol della vittoria lo firma Pinamonti, uno che non c’é stato quasi mai, uno che poteva saltare quando è stato contattato Icardi, e invece Rino si è imposto per Pinamonti. Isaksen anche oggi migliore in campo. Torna ancora a splendere il sole sul piccolo teatro di Rino Gattuso”