Bamba Dieng non sarà un nuovo giocatore della Lazio. L’attaccante senegalese, arrivato nella Capitale giusto in nottata per completare il trasferimento in biancoceleste, non ha ottenuto il via libera dopo le visite mediche sostenute questa mattina. L’operazione è quindi definitivamente saltata.

Il classe 2000 era arrivato da svincolato dopo l’ultima esperienza in Francia con il Lorient e sembrava ormai destinato a firmare un contratto con la Lazio. Prima della firma, però, il club aveva programmato controlli particolarmente approfonditi sulle condizioni del ginocchio del calciatore. Già nelle prime ore della mattinata erano emerse alcune criticità che avevano messo seriamente in dubbio la conclusione dell’affare.

Poco dopo è arrivata la decisione definitiva: Dieng non firmerà con la Lazio.

Bamba Dieng-Lazio, cosa è successo durante le visite mediche

La società biancoceleste aveva deciso di approfondire con particolare attenzione la situazione fisica dell’attaccante prima di procedere con il tesseramento. I test effettuati a Roma hanno però evidenziato elementi che non hanno permesso di arrivare al definitivo via libera.

Una brusca frenata per un’operazione che, fino a poche ore prima, sembrava ormai indirizzata verso la fumata bianca. Bamba Dieng era stato individuato come una soluzione per completare il reparto offensivo a disposizione di Gennaro Gattuso dopo le difficoltà incontrate per arrivare agli altri obiettivi.

Nelle settimane precedenti la Lazio aveva infatti lavorato sui profili di Mauro Icardi e Andrea Pinamonti, senza riuscire a trovare le condizioni per chiudere le rispettive trattative.

Il senegalese rappresentava un’opportunità differente anche dal punto di vista economico: essendo svincolato dopo l’esperienza con il Lorient, non sarebbe stato necessario sostenere alcun costo per il cartellino.

La sua ultima stagione in Francia aveva inoltre restituito numeri importanti sotto porta. 16 i gol totali (10 in i Ligue 1). Ma ormai le chiacchiere stanno a zero: per la Lazio cambia nuovamente lo scenario. Gattuso attende ancora un rinforzo in attacco e la società dovrà tornare sul mercato per individuare un’alternativa, con l’inizio del campionato ormai alle porte.

Una trattativa durata appena poche ore: dall’arrivo a Roma immortalato relativamente poche ore fa fino allo stop arrivato dopo gli esami medici. Per Bamba Dieng e la Lazio, l’avventura finisce prima ancora di cominciare.

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