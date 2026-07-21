Spagna-Argentina, folle rissa a fine partita ▷ “Mascalzoni e provocatori!”

La finale del Mondiale 2026 si è chiusa con il trionfo della Spagna, capace di piegare l’Argentina 1-0 ai tempi supplementari grazie al gol decisivo di Ferran Torres al 106′. Ma, più che per il verdetto del campo, l’ultimo atto del torneo rischia di essere ricordato per il clima di tensione che ha accompagnato gli ultimi minuti e soprattutto il dopo gara.

La Selección ha impostato una partita estremamente fisica e attendista, cercando di spezzare il ritmo degli spagnoli con continui contrasti, proteste e perdite di tempo. Un atteggiamento che ha alimentato il nervosismo per tutta la durata dell’incontro e che si inserisce in una linea comportamentale già vista durante il torneo, con diversi episodi provocatori che avevano fatto discutere nelle precedenti sfide.

La tensione è definitivamente esplosa al triplice fischio. Pochi istanti dopo la fine della partita, Leandro Paredes ha perso il controllo dando vita a una maxi rissa con alcuni calciatori spagnoli. Il centrocampista argentino ha affrontato Eric García e Gavi, dando il via a una mischia che ha coinvolto numerosi giocatori di entrambe le squadre e costretto arbitri e staff tecnici a intervenire per separare i protagonisti. L’arbitro ha espulso Paredes anche dopo il fischio finale e ora il centrocampista rischia un’ulteriore sanzione disciplinare da parte della FIFA.

Le immagini della rissa hanno rapidamente fatto il giro del mondo, oscurando in parte la festa della Roja, tornata sul tetto del mondo sedici anni dopo il trionfo del 2010. Per l’Argentina, invece, oltre alla delusione per aver visto sfumare il sogno del bis iridato, resta una serata macchiata da un epilogo che ha attirato numerose critiche internazionali. Un finale amaro, nel quale la frustrazione ha avuto la meglio sul fair play, lasciando un’ombra sulla chiusura del Mondiale.

Spagna-Argentina, la bordata di Damascelli: “Mascalzoni e provocatori!”

A fine partita non sono mancate anche le dure critiche nei confronti dell’atteggiamento dell’Argentina. A Radio Radio Mattino – Sport & News, il giornalista Tony Damascelli ha espresso un giudizio durissimo sulla prestazione e sul comportamento dell’Albiceleste: “Ha vinto il calcio pulito contro un avversario cafone, pieno di mascalzoni sul campo, che nulla ha a che fare con il gioco del calcio“.

Ascolta l’intervento integrale sul canale YouTube di Radio Radio Lo Sport