Una nuova indiscrezione riguarderebbe la vita privata di Fabrizio Corona, da sempre uno dei personaggi più seguiti e discussi del gossip italiano. Secondo quanto risulta in esclusiva alla nostra redazione, l’ex re dei paparazzi sarebbe in attesa del suo terzo figlio. Al momento non esistono conferme ufficiali da parte dell’interessato né dichiarazioni pubbliche a riguardo, ma fonti vicine all’ex re dei paparazzi pioniere di Falsissimo, non lasciano spazio a dubbi.

Corona è già padre di due figli: Carlos Maria, nato nel 2002 dal matrimonio con Nina Moric, e Thiago, nato il 21 dicembre 2024 dalla relazione con l’attuale compagna, la modella fiorentina Sara Barbieri, 24 anni, con cui convive a Milano insieme a Carlos. La coppia è legata dal 2021 e, dopo una breve separazione nel dicembre 2023, si è riavvicinata proprio in vista dell’arrivo di Thiago. Non è la prima volta, del resto, che si parla di un possibile secondo figlio insieme: lo stesso Corona, in un’intervista al settimanale Chi e successivamente a Radio Marte lo scorso febbraio, aveva dichiarato di sperare in una bambina e ipotizzato apertamente l’arrivo di un altro bebè, pur pronosticando — con il suo consueto stile diretto — che la relazione con Barbieri sarebbe comunque destinata a concludersi “tra quattro o cinque anni”. Se confermata, questa terza paternità sarebbe dunque la naturale prosecuzione di un progetto di cui la coppia aveva già parlato pubblicamente, più che una sorpresa improvvisa.

La redazione seguirà con attenzione gli sviluppi della vicenda e aggiornerà l’articolo non appena emergeranno elementi ulteriori o eventuali conferme ufficiali, ma chi gli è molto vicino ha già dato informazioni interessanti.