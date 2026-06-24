Colpo di scena nella capitale in vista della prossima stagione: arriva smentite sull’interesse per un centrocampista.

La Roma continua a monitorare con grandissima attenzione il calciomercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini con interventi mirati in tutti i reparti e di cogliere eventuali occasioni. Una delle priorità assolute della società capitolina rimane sicuramente il centrocampo, dove molto dipenderà anche dal futuro di Manu Koné che alla fine potrebbe salutare la compagnia per provare una nuova esperienza in un altro club.

Sono diversi i profili accostati alla mediana di Gasperini, ma proprio in queste ore arrivano smentite sul possibile acquisto di Remo Marco Freuler, centrocampista svizzero classe ’92 che ha un contratto con il Bologna in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Il 34enne originario di Ennenda, che a breve finirà dunque nella lista degli svincolati, non interesserebbe alla Roma che avrebbe virato con decisione su centrocampisti diversi da Freuler.

Una cosa è certa: i giallorossi hanno bisogno di forze fresche in mezzo al campo soprattutto in vista del ritorno in Champions League e, dunque, appare scontato almeno un nuovo innesto in questo ruolo.