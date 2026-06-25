Le due rivali storiche potrebbero dare vita a una clamorosa operazione di mercato in vista del prossimo anno.

Da rivali storiche a protagoniste di una clamorosa operazione di calciomercato. Inter e Juventus si apprestano a vivere un’estate caldissima sia in entrata che in uscita e proprio in queste ore starebbero pensando a un affare davvero sorprendente in vista della prossima stagione. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

La Juve ha individuato in Davide Frattesi il rinforzo ideale e Luciano Spalletti spinge per allenare il centrocampista classe ’99 in bianconero: l’Inter non considera incedibile il calciatore, ma lo valuta circa 30 milioni di euro. Proprio per questo motivo – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’ – la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe intenzione di inserire nell’affare con i nerazzurri uno tra Andrea Cambiaso e Federico Gatti, entrambi graditi all’Inter.

Frattesi piace tantissimo anche al Nottingham Forest, ma adesso la Juve è pronta a rilanciare per anticipare la concorrenza del club di Premier League e di tutte le altre squadre interessate al centrocampista della Nazionale italiana.