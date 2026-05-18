Crisi Juventus: “Sconcertante, risvolti gravi in arrivo!” ▷ L’editoriale di Jacobelli

La Juventus di Luciano Spalletti vive una delle giornate più nere della sua stagione e lo fa nel momento più delicato, quando ogni punto pesa come un macigno. All’Allianz Stadium i bianconeri cadono 2-0 contro la Fiorentina in una sfida che, sulla carta, doveva rappresentare un passaggio decisivo nella corsa alla Champions League, ma che si trasforma invece in un clamoroso passo falso.

La partita si indirizza già nel primo tempo, quando la Fiorentina colpisce con Ndour, approfittando di una Juventus lenta e poco lucida nella costruzione del gioco. Nella ripresa arriva il raddoppio di Mandragora che chiude definitivamente i conti e certifica una sconfitta pesante non solo nel risultato, ma soprattutto nell’impatto sulla classifica.

Il ko bianconero assume infatti contorni ancora più gravi alla luce dei risultati delle dirette concorrenti. Roma e Milan vincono e rafforzano la loro posizione in zona Champions, mentre il Napoli conferma il secondo posto. Il Como, protagonista di una stagione sorprendente, aggancia la Juventus a quota 68 punti e la scavalca in classifica grazie agli scontri diretti, relegando i bianconeri al sesto posto.

A novanta minuti dal termine del campionato, la situazione per la squadra di Spalletti si fa estremamente complicata. La corsa all’Europa che conta non è ancora matematicamente chiusa, ma la Juventus non è più padrona del proprio destino e rischia seriamente di restare fuori dalla Champions League, scenario impensabile a inizio stagione.

Juventus, l’editoriale di Jacobelli: “Sconcertante, ci saranno risvolti molto gravi”

Una sconfitta definita “sconcertante“, un crollo difficile da spiegare e soprattutto conseguenze che rischiano di essere pesantissime sul futuro della Juventus. Questo il quadro tracciato da Xavier Jacobelli a Radio Radio Mattino – Sport & News dopo il ko dei bianconeri contro la Fiorentina.

“Una sconfitta sconcertante, non mi aspettavo un crollo verticale del genere. Le chance di qualificazioni in Champions sono ridotte al minimo, i fischi dei tifosi a fine partita sono più che legittimi“, ha dichiarato Jacobelli, sottolineando la portata del ko e la delusione dell’ambiente bianconero.

Il tema più delicato riguarda però le possibili conseguenze. Il mancato accesso alla Champions League rappresenterebbe infatti un danno enorme per il club, sia sul piano economico sia su quello tecnico, con inevitabili ripercussioni sulla pianificazione futura.

“Per la mancata qualificazione in Champions ci saranno risvolti molto molto pesanti, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista tecnico“, ha aggiunto Jacobelli, evidenziando come la situazione possa avere effetti a cascata sull’intera struttura societaria.

Sul fronte dirigenziale e tecnico, lo scenario appare in evoluzione. Le posizioni di Luciano Spalletti e della dirigenza non sarebbero più saldissime: “Spalletti ha annunciato con John Elkann, Damien Comolli è molto in bilico…“, ha concluso Jacobelli, lasciando intravedere possibili cambiamenti ai vertici in caso di mancata qualificazione europea.

A novanta minuti dalla fine del campionato, la Juventus si ritrova dunque in una situazione estremamente delicata, con il destino europeo sempre più appeso a un filo e un futuro che potrebbe cambiare profondamente nelle prossime settimane.