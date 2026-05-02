L’estate si avvicina e le temperature sono destinate a salire sensibilmente: ecco come difendersi dal caldo.

Gli italiani possono sorridere. Il nostro paese infatti è avvolto in questi giorni da una fase di alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo quasi ovunque: anzi, in alcune città sembra già estate e le temperature hanno sfiorato addirittura i 25-27 gradi. Con l’ormai imminente arrivo dell’estate, è già partita la caccia all’ultimo modello di condizionatore anche se il timore per le bollette sempre più salate potrebbe convincere tutti a virare su altre soluzioni più economiche.

Una di queste potrebbe essere il soffitto radiante, un’alternativa efficiente ai classici condizionatori sia per i risultati in termini di temperature interne sia per quel che riguarda i consumi. Si tratta di una tecnologia che consente di assorbire il calore della stanza e lo trasferisce all’acqua fredda presente nelle tubazioni: in questo modo la temperatura percepita in un luogo chiuso si abbassa in maniera uniforme. È, senza ombra di dubbio, una soluzione anche più naturale rispetto al condizionatore e questo allontana il rischio di gola secca o cervicale infiammata.

Il soffitto radiante, che è invisibile a livello estetico e particolarmente silenzioso, potrebbe essere integrato con dei sistemi domotici che permettono di programmare orari di accensione/spegnimento e soprattutto consentono di ottimizzare i consumi. Niente più bollette salate con questa soluzione low cost e in questo modo la tua casa sarà sempre fresca, anche nelle giornate più afose.