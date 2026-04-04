Continuano le grandi manovre di mercato in casa Juve per l’estate: ecco l’ultima indiscrezione, tutti i dettagli.

Dopo la pausa per le Nazionali, la Juventus si appresta a tornare in campo in una delle gare più attese della trentunesima giornata di Serie A: lunedì 6 aprile a Torino arriva il Genoa di De Rossi e Yildiz e compagni devono assolutamente vincere in vista della volata Champions League, che coinvolge anche Como e Roma.

Intanto, in casa bianconera tiene banco anche la questione calciomercato con alcuni calciatori in uscita la prossima estate. Tra questi c’è sicuramente Arkadiusz Milik, che è tornato in campo dopo uno stop di 665 giorni nella gara pareggiata contro il Sassuolo (1-1): l’attaccante polacco è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma in estate i bianconeri potrebbero privarsene per evitare di perderlo a zero tra circa dodici mesi.

Attenzione soprattutto alla Lazio che – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva da ‘Calciomercato.it’ – sarebbe alla ricerca di un attaccante proprio come Milik: fino a questo momento Ratkov ha deluso e, dunque, la dirigenza biancoceleste avrebbe intenzione di farsi avanti proprio per il 32enne originario di Tychy.