Il caso Cassano-Allegri continua a tenere banco e accende la vigilia di Milan-Udinese. Da una parte le parole durissime del barese (“Allegri è il principale allenatore non allenatore. Sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché“), dall’altra la risposta lucida e ironica del tecnico rossonero, che ha scelto di non alimentare lo scontro diretto ma di spostare tutto sul piano della provocazione intelligente.

“Ho avuto la fortuna di allenarlo, era tecnicamente straordinario, quasi come Ronaldinho. Se pensa che io sia il problema del calcio italiano, lo ringrazio: è un complimento”, ha dichiarato Allegri, chiudendo di fatto la polemica con Cassano senza alzare i toni.

Le accuse dell’ex attaccante erano state molto dure, con un attacco frontale al tecnico rossonero e al suo impatto sul calcio italiano. Un confronto acceso che ha immediatamente fatto il giro dei social e acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Oltre Cassano | Il Milan riparte dopo Napoli, Allegri: “Non conta solo il risultato”

Archiviata la polemica, il focus torna sul campo. Alla vigilia della sfida con l’Udinese, Allegri ha invitato l’ambiente a non farsi condizionare dalla sconfitta di Napoli. “I primi due giorni sono stati duri, ma dobbiamo guardare avanti. Stiamo facendo un buon campionato e manca poco per l’obiettivo Champions League”.

Il tecnico ha sottolineato come il risultato del Maradona abbia influenzato il giudizio sulla prestazione, ribadendo però un concetto chiave: nel calcio, alla fine, conta solo vincere le partite.

Allegri ha poi analizzato il momento della squadra, tra alti e bassi fisiologici di una stagione lunga e complessa. Serviranno attenzione, equilibrio e maggiore precisione nei dettagli per affrontare una sfida insidiosa contro un’Udinese fisica e aggressiva.

“Dobbiamo giocare una gara di 100 minuti senza errori e senza concedere ripartenze”, ha spiegato il tecnico.

L’obiettivo resta chiaro: consolidare la posizione nelle prime quattro e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo fondamentale per il progetto rossonero.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT