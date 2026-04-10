L’era dell’AI inizia con 30.000 licenziati: mandati a casa con una mail all’alba | Fabio Duranti

La comunicazione, arrivata intorno alle 6 del mattino del 31 marzo, sarebbe parte di una più ampia riorganizzazione aziendale. Alla base della decisione, una ridefinizione delle priorità strategiche: le risorse risparmiate verrebbero infatti destinate allo sviluppo di infrastrutture per l’intelligenza artificiale, in particolare data center avanzati.

Il caso riaccende il confronto su un tema sempre più centrale: l’impatto delle nuove tecnologie sul lavoro. Se da un lato l’intelligenza artificiale viene presentata come uno strumento capace di semplificare la vita quotidiana e aumentare l’efficienza, dall’altro cresce la preoccupazione per le possibili conseguenze occupazionali. Non si tratta più soltanto di automazione industriale: secondo alcuni osservatori, il rischio riguarda ormai anche professioni qualificate e ambiti tradizionalmente considerati al riparo dalla sostituzione tecnologica.

Sicurezza digitale

Nel dibattito pubblico emerge anche una critica più ampia alla narrazione dominante sull’innovazione, spesso descritta come inevitabilmente positiva. C’è chi sottolinea come i benefici promessi (maggiore comodità, velocità e accessibilità) vadano bilanciati con i costi sociali, in particolare per i lavoratori.

Parallelamente, aumentano le preoccupazioni sul fronte della sicurezza digitale. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le notizie relative ad attacchi informatici e violazioni dei dati. Tra i casi citati, un presunto attacco hacker agli Uffizi, con il furto di codici di accesso e informazioni sensibili sulla sicurezza interna, e una sanzione da 31 milioni di euro inflitta a Intesa Sanpaolo per accessi indebiti ai dati bancari di oltre 3.500 clienti.

A ciò si aggiunge la diffusione di tecniche di truffa sempre più sofisticate spesso potenziate dall’uso di sistemi capaci di imitare voci e volti umani – i cosiddetti deepfake. Strumenti che, se da un lato rappresentano un avanzamento tecnologico significativo, dall’altro aprono nuovi scenari di rischio.

In questo contesto, il caso Oracle diventa simbolico: non solo per la portata dei licenziamenti, ma per ciò che rappresenta. Una transizione tecnologica che procede rapidamente e che pone interrogativi urgenti su lavoro, diritti e sicurezza. Il punto, oggi, non è più se il cambiamento avverrà, ma come gestirne le conseguenze.