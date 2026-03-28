Si chiama Kenan Yildiz l’autentico trascinatore della Juve quest’anno: ecco le ultime sul gioiello turco.

11 gol e 10 assist in 40 presenze quest’anno con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni. Kenan Yildiz è l’autentico trascinatore della squadra di Spalletti e, non a caso, la dirigenza di corso Galileo Ferraris ha deciso di blindare il talento turco classe 2005 con un rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2030 e un adeguamento dell’ingaggio fino a circa 6 milioni di euro netti a stagione. Un riconoscimento importante per il calciatore più decisivo in casa Juve.

E ora arriva un’altra notizia pazzesca che riguarda proprio l’ex Bayern Monaco. Il CIES Football Observatory, infatti, ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori Under 23 che hanno il valore di mercato più alto e che non sono sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo.

In testa a questa speciale graduatoria figura proprio Kenan Yildiz, il cui valore del suo possibile trasferimento è stimato addirittura a 133 milioni di euro. Alle spalle del numero 10 della Juventus, ci sono Francesco Pio Esposito dell’Inter (95 milioni di euro) e Yan Diomandé del Lipsia (84 milioni). E occhio ai possibili colpi di scena in merito al futuro di Yildiz, che potrebbe lasciare la Juve in casa di offerta superiore proprio ai 100 milioni di euro.