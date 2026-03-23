FIORENTINA-INTER, VANOLI FURIOSO: IL MOTIVO – La Fiorentina strappa un punto prezioso contro l’Inter, frenando la corsa dei nerazzurri verso lo scudetto. I nerazzurri restano comunque al comando della classifica, mantenendo un margine rassicurante su Milan (+6) e Napoli (+7), ma il momento impone una riflessione. Per gestire senza affanni il finale di stagione sarà fondamentale ritrovare continuità nei risultati.

Il pareggio del Franchi conferma infatti un periodo altalenante per l’Inter, che ha ottenuto soltanto due vittorie nelle ultime sette partite, considerando anche gli impegni nelle coppe. La sosta arriva dunque in un momento chiave, offrendo l’opportunità di ricaricare energie fisiche e mentali e di ritrovare quella brillantezza che aveva caratterizzato gran parte della stagione.

La gara si era messa subito in discesa per i nerazzurri: dopo appena 39 secondi, Barella è stato rapido ad avventarsi su un pallone vagante sulla destra, servendo Pio Esposito che, di testa, ha firmato il suo sesto gol stagionale in Serie A. Un avvio fulmineo che lasciava presagire una serata in controllo.

E invece, ancora una volta, l’Inter non è riuscita a capitalizzare il vantaggio né a chiudere la partita. La Fiorentina, con determinazione, è rimasta in partita e nella ripresa ha trovato il pareggio. A tredici minuti dal termine, Ndour ha ribadito in rete una conclusione dal limite di Gudmundsson, fissando il risultato sull’1-1.

Per i viola si tratta del quinto risultato utile consecutivo, segnale di una squadra in crescita e sempre più solida. Per l’Inter, invece, un altro campanello d’allarme: la vetta è ancora salda, ma il margine d’errore si sta progressivamente assottigliando.

Fiorentina-Inter, Vanoli furioso in conferenza sbotta contro un giornalista

Al termine della gara, in conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha perso le staffe di fronte a una domanda sui cambi effettuati nel corso della partita. Il tecnico, visibilmente irritato, ha reagito con durezza, dando vita a un acceso confronto verbale con un giornalista.