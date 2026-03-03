Tucker Carlson shock: “Qatar e Arabia hanno arrestato agenti del Mossad: progettavano attentati”

Nel corso di un intervento dedicato alla situazione in Medio Oriente, Tucker Carlson ha avanzato dichiarazioni destinate a far discutere. Secondo quanto affermato dal commentatore statunitense, nella serata precedente le autorità di Qatar e Arabia Saudita avrebbero arrestato agenti del Mossad che stavano pianificando attacchi nei rispettivi Paesi.

Alleanze variabili

Carlson ha definito l’episodio ‘strano’ e apparentemente privo di logica. Nel suo ragionamento, ha posto una domanda centrale: perché Israele dovrebbe colpire due Stati del Golfo che, a suo dire, sono anch’essi nel mirino dell’Iran? “Non sono dalla stessa parte?”, chiede, per poi rispondere negativamente.

Secondo l’analisi proposta, Israele non avrebbe come unico obiettivo l’Iran ma punterebbe a indebolire un insieme più ampio di attori regionali. Nel suo elenco cita (oltre all’Iran) Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrein, Oman e Kuwait, sostenendo che tale strategia avrebbe già prodotto effetti concreti.

Le dichiarazioni si inseriscono in un quadro regionale complesso, caratterizzato da alleanze variabili, rivalità strategiche e tensioni persistenti. Al momento, le affermazioni riportate nel video non risultano accompagnate da conferme ufficiali o documentazione pubblica da parte dei governi coinvolti.

Da tutto questo si è acceso il dibattito più importante sulle dinamiche geopolitiche del Golfo e sui delicati equilibri tra Israele, Iran e le monarchie arabe, rilanciando interrogativi che restano al centro del confronto politico e mediatico internazionale.

Credits: Tucker Carlson | https://www.youtube.com/watch?v=JZxj_c0g5lU&t=56s