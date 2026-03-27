Tiribocchi shock su Gasperini: “Ripicche assurde! La Roma deve farsi sentire”

SIMONE TIRIBOCCHI SENZA FRENI – Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e il duo Claudio Ranieri-Frederic Massara sembra essersi progressivamente deteriorato, fino a diventare uno dei temi più caldi dell’ambiente Roma. Una frattura che non nasce soltanto da divergenze tecniche, ma da una visione opposta sulla gestione del club, sul mercato e (soprattutto) sulla comunicazione.

Ranieri, senior advisor e figura di equilibrio, aveva puntato forte su Gasperini per avviare un progetto ambizioso. Ma tra risultati altalenanti, malumori interni e dichiarazioni pubbliche poco gradite, il rapporto si è incrinato. Emblematica la recente scena all’Olimpico: una stretta di mano fredda, quasi obbligata. Segno evidente di una distanza ormai difficile da colmare.

Roma, la perplessità di Tiribocchi: “Gasperini così pensa di fare una ripicca a Massara e Ranieri!?”

In diretta su Radio Radio – Lo Sport, l’ex calciatore Simone Tiribocchi (tifoso giallorosso) ha espresso tutta la sua perplessità per il comportamento del tecnico di Grugliasco

Le parole del ‘Tir di Fiumicino‘ tracciano un’accusa precisa e articolata nei confronti di Gian Piero Gasperini: “Quando noi diciamo in campo una persona, fuori un’altra… Non si può fare! Purtroppo un allenatore però è tutto, non può essere solo quello che fa in campo”, sottolineando come il problema non sia tecnico ma gestionale e umano.

Poi l’affondo sulla mancanza di dialogo: “Ma come mai una persona di 68 anni non si può sedere a un tavolo e dire: ok, io ho fatto un errore di là, tu l’hai fatto di qua, cerchiamo il bene della Roma?” e ancora “Perché una persona che dice di tenere alla Roma, la vuole portare in Champions, non fa un passo indietro?”. Tiribocchi punta anche sulla comunicazione, definita divisiva: “Sono state dette cose anche pesanti, per distruggere, non per unire”.

Fino ad arrivare al cuore della polemica sulla gestione dei giocatori, uno dei passaggi più duri: “Sembra quasi che ci siano delle ripicche… io non te li faccio giocare perché non valgono”, lasciando intendere che alcune scelte possano essere lette come messaggi indiretti alla società e a figure come Claudio Ranieri e Frederic Massara. Il giudizio finale è netto: “Ranieri ha cercato di unire… Gasperini sotto certi aspetti divide”, una sintesi che fotografa perfettamente la frattura interna alla Roma.

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