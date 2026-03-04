Arriva una clamorosa decisione che riguarda Jannik Sinner: brividi nel mondo dello sport per quanto accaduto.

Ci siamo. Tra pochissimo Jannik Sinner esordirà nel primo Masters 1000 dell’anno, ovvero quello di Indian Wells, con la voglia di riscatto dopo le clamorose eliminazioni in semifinale agli Australian Open e ai quarti di finale a Doha. Il tennista azzurro dovrà vedersela ancora una volta con Carlos Alcaraz, vincitore dei primi due tornei del 2026 e numero 1 del ranking Atp.

Il campione di San Candido e quello di Murcia si ritroveranno di fronte anche per la conquista del ‘Laureus Sports Awards 2026‘, un premio che riconosce la grande prestazione di un’atleta nell’ultima annata disputata. I due tennisti sono infatti tra i candidati alla vittoria finale, insieme ad altre leggende dello sport: il campione di atletica Armand Duplantis, il re della MotoGp Marc Marquez, il ciclista Tadej Pogacar (vincitore del quarto Tour de France in carriera) e il recente Pallone d’Oro, la stella del Psg Ousmane Dembelè.

Sinner, dunque, è ancora una volta protagonista nonostante un inizio di stagione non proprio esaltante: ma ora c’è Indian Wells e il numero 2 del ranking Atp vuole tornare sul tetto del mondo. Ci riuscirà?