Nuova pesantissima tegola dopo quella di Dybala: un altro calciatore salterà l’atteso derby tra Roma e Lazio.

Dopo l’infortunio occorso a Dybala, c’è da registrare un’altra pesantissima tegola in vista del derby tra Roma e Lazio, valido per la penultima giornata del campionato di Serie A. Il portiere del club biancoceleste, Ivan Provedel, sarà infatti costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e, dunque, la sua stagione può considerarsi già conclusa.

Ecco il comunicato ufficiale apparso in queste ore sui canali della Lazio: “Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento. La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla”.

Al posto di Provedel giocherà il giovanissimo Edoardo Motta, portiere classe 2005 arrivato a gennaio e di cui si dice un gran bene. Sarri perde pezzi in vista del finale di stagione e del derby della capitale, che rischia di essere decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.