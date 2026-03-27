Clamoroso forfait in vista del Masters di Montecarlo: un’assenza che rischia di stravolgere tutto per l’atteso torneo.

Colpo di scena in vista del Masters di Montecarlo, primo grande appuntamento della stagione tennistica sulla terra rossa, in programma dal 4 al 12 aprile. Taylor Fritz, tra i big più attesi, infatti non prenderà parte al torneo a causa di una tendinite al ginocchio che continua a tormentare il numero 7 al mondo. Ad annunciarlo è lo stesso 28enne statunitense attraverso i propri social: “Un modo difficile di finire lo swing americano. Grazie Miami Open, è tempo di fermarsi e tornare forte e in salute per il resto dell’anno”.

Cambiano così il programma di Alcaraz e Sinner proprio in vista del primo 1000 dell’anno sulla terra: Fritz già in passato ha dimostrato di potersela giocare con chiunque su questa superficie e il suo forfait stravolge completamente i piani del numero 1 e del numero 2 del ranking Atp.

Resta da capire adesso quando riuscirà a tornare in campo Fritz, che al momento è regolarmente iscritto all’Atp 500 di Monaco, che si disputerà dal 13 al 19 aprile. I suoi tifosi si augurano che possa mettersi alle spalle questi problemi fisici e riesca a tornare immediatamente protagonista in campo.