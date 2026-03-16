La sconfitta contro il Como non è l’unica brutta notizia per la Roma: piove sul bagnato per Gasperini, che mazzata

Notte fonda per la Roma. Un crollo così forse non se l’aspettava nemmeno Gasperini. Un punto nelle ultime tre giornate e tanto terreno perso nei confronti delle avversarie. Tutto è iniziato dal pareggio incassato da Gatti contro la Juve: giallorossi avanti 3-1 e poi rimontati fino al 3-3 finale.

Poi è arrivata la sconfitta contro il Genoa e, ieri, il ko contro il Como in un vero e proprio spareggio per il quarto posto. Insomma, la squadra giallorossa è in difficoltà ma ora è necessaria una sterzata decisa per poter ancora dare la caccia alla quarta posizione, vitale anche per il bilancio e per scongiurare la partenza di almeno due big.

La sconfitta contro il Como, però, non è l’unica brutta notizia per Gasp della trasferta lombarda. Come se non bastasse, infatti, il tecnico ha perso anche un calciatore fondamentale per i suoi meccanismi. Al 70′ della gara di ieri Celik si è accasciato a terra dopo un infortunio al polpaccio destro ed ha chiesto il cambio.

In gara è stato sostituito da Tsimikas ma saranno da valutare le condizioni con gli esami del caso in vista delle prossime gare: Celik è infatti un titolare della squadra giallorossa e perderlo per diverse settimane potrebbe essere devastante.