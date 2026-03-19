Una gara di fuoco quella tra Roma e Bologna, ma ai quarti di finale di Europa League ci vanno i felsinei, che affronteranno l’Aston Villa dopo aver battuto la squadra di Gasperini 4-3 nella gara di ritorno. Un gol a testa nella prima metà, un rigore segnato da Bernardeschi allo scadere. Nella ripresa ecco il 3-1 di Castro, ma anche la rimonta della Roma: Malen timbra il cartellino dal dischetto e Lorenzo Pellegrini la riporta in pareggio all’80esimo minuto: una serata di alto calcio italiano per chi guarda da fuori. Gli alti ritmi continuano nei supplementari, dove ha la meglio, ad un certo punto, il Bologna con Cambiaghi, che pone fine alle speranze giallorosse.

Il commento A Botta Calda di Luigi Ferrajolo