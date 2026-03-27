Momento davvero particolare per Robinio Vaz, reduce dal gol vittoria contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato.

Prima la rete messa a segno contro il Lecce che ha permesso alla Roma di vincere di misura l’ultima sfida di campionato e di agguantare la Juve al quinto posto in classifica, ora la conferma di essere tra i migliori calciatori Under 19 al mondo. Si tratta di un momento davvero particolare per Robinio Vaz, arrivato a gennaio dal Marsiglia per un importante investimento economico di circa 25 milioni di euro.

Sono stati mesi complicati per l’attaccante francese classe 2007, che ora comincia a prendersi qualche rivincita. Nella classifica annuale NXGN dei 50 migliori Under 19, Robinio Vaz si è classificato al 23esimo posto, subito dietro Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan e ora in prestito al Lecce.

L’altro calciatore di Serie A presente in questa speciale graduatoria è Honest Ovonranwen Ahanor, difensore dell’Atalanta, arrivato addirittura dodicesimo. Grande soddisfazione, dunque, per Vaz che adesso punta a scalare posizioni nelle gerarchie del tecnico Gasperini e a trascinare la Roma in questo finale di stagione che si preannuncia davvero complesso e scoppiettante.