Clamoroso retroscena su Jannik Sinner nelle ore in cui si gioca il Masters 1000 di Miami: ecco tutti i dettagli.

Dopo aver sconfitto in due set Alex Michelsen, tra poche ore Jannik Sinner tornerà in campo per affrontare Tiafoe nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il numero 2 del ranking Atp, che è il grande favorito per la vittoria finale dopo l’eliminazione di Alcaraz, dovrà essere bravo a limitare il 28enne statunitense che nell’ultimo periodo è apparso in grande forma.

Intanto spunta un curioso retroscena su Sinner e a raccontarlo è l’ex tennista tedesca Andrea Petkovic: “Ho avuto il piacere di intervistare Jannik e non si può credere come parla di tennis. È davvero molto divertente in tedesco, ma ci sta visto che è la lingua con cui è cresciuto. Il modo in cui parla di tennis è impressionante. Mi ricordo un’intervista, al termine di un grande match giocato tra lui e Ben Shelton a Wimbledon, e il livello di dettaglio in cui è entrato era straordinario“.