Mancano ormai pochissime ore all’inizio di Roma-Juve, che avrà inizio alle 20:45: ecco le ultimissime da Trigoria.

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, la Roma ospita la Juventus nel big match della ventisettesima giornata di Serie A: i giallorossi vogliono sfruttare il fattore campo e rispondere al Napoli che ieri ha sconfitto all’ultimo minuto l’Hellas Verona, mentre i bianconeri puntano a rialzare la testa dopo la pesantissima eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray. Ne vedremo sicuramente delle belle all’Olimpico.

Intanto, da Trigoria arriva una clamorosa notizia in vista del match. Gian Piero Gasperini, infatti, non ha ancora scelto i convocati per la partitissima contro i bianconeri e l’elenco completo verrà diramato soltanto in mattinata. Una scelta sicuramente inusuale rispetto a quanto visto nelle scorse settimane. Resta il grande punto interrogativo su Paulo Dybala: l’argentino non vuole assolutamente saltare la sfida contro la sua ex squadra e farà di tutto per essere almeno in panchina.

La palla ora passa a Gasperini, che deve decidere se convocare o meno il calciatore. A breve lo sapremo, ma intanto nella capitale l’attesa si sta facendo spasmodica in vista di una gara che potrebbe essere decisiva in chiave Champions League.