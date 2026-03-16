Non basta mangiare meno per dimagrire. L’obesità, infatti, non è semplicemente una questione di volontà o di alimentazione sbagliata, ma una vera e propria patologia riconosciuta dalla comunità scientifica. Una condizione complessa che coinvolge metabolismo, ormoni, stile di vita e fattori psicologici, e che può avere conseguenze importanti sulla salute.

Quando il peso corporeo aumenta oltre determinati livelli, cresce anche il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete, problemi articolari e disturbi metabolici. Proprio per questo motivo è fondamentale affrontare il tema con consapevolezza e senza semplificazioni.

Nel nuovo appuntamento di RR Fitness Club, Emanuele Mauti ne parla insieme al Dott. Yuri Rossi, dottore in Scienza della Nutrizione Umana, per fare chiarezza su come dimagrire in modo corretto, cosa mangiare e soprattutto quali errori evitare.

Uno degli aspetti più importanti riguarda i falsi miti sull’alimentazione. Spesso si pensa che basti saltare i pasti, eliminare completamente alcuni alimenti o seguire diete drastiche per perdere peso velocemente. In realtà queste strategie rischiano di essere controproducenti: possono rallentare il metabolismo, aumentare il senso di fame e portare a recuperare i chili persi in poco tempo.

Per affrontare l’obesità in modo efficace serve invece un approccio equilibrato e personalizzato, che unisca alimentazione corretta, attività fisica regolare e cambiamenti nello stile di vita. Non esistono soluzioni miracolose, ma percorsi costruiti sulle esigenze della singola persona.

In diretta su Radio Radio – Fitness Club, abbiamo affrontato tutti gli errori più comuni, i falsi miti più diffusi e i consigli degli esperti per dimagrire in modo sano e duraturo.

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