Arriva un annuncio inaspettato su Jannik Sinner dopo il trionfo a Montecarlo: a parlare è il suo coach Vagnozzi.

Jannik Sinner fenomenale. Il campione di San Candido batte Alcaraz in due set al termine di una partita sontuosa e conquista anche il Masters 1000 di Montecarlo. Un successo preziosissimo, che permette all’azzurro di sorpassare nuovamente l’amico-rivale spagnolo al comando del ranking Atp.

Il primo set è equilibratissimo ma Sinner vince i punti decisivi e lo porta a casa; nel secondo parziale, invece, Jannik non lascia scampo ad Alcaraz e cala il tris dopo lo splendido Sunshine Double (Masters Indian Wells e Miami).

Ecco quanto ammesso a fine partita dal suo coach Simone Vagnozzi: “La cosa più importante è il livello altissimo che Jannik sta raggiungendo sulla terra. Lo stop di 3 mesi di un anno fa ci ha aiutato tantissimo in questo senso, oggi sembra che giochi quasi meglio sulla terra che sul cemento. Dalla parte del diritto ha più tempo e fa più male”. Adesso Sinner deve decidere se scendere in campo a Madrid, ma intanto si è già tolto la soddisfazione di tornare in vetta alla classifica mondiale.