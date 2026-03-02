Pronto un nuovo ribaltone nel campionato italiano: si avvicina a grandi passi l’esonero, ecco tutti i dettagli.

Momento di grandissima difficoltà per la Sampdoria, reduce dalla sconfitta interna contro il Bari nell’ultimo turno di Serie B. Il club blucerchiato viene da due ko di fila (quello precedente contro il Mantova lo scorso 21 febbraio) e occupa adesso la quindicesima posizione in classifica a quota 29, con appena due punti di vantaggio sulla zona playout.

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Il Secolo XIX’, la società starebbe adesso riflettendo sul futuro della panchina della Sampdoria e la posizione del duo Gregucci-Foti si sarebbe terribilmente complicata. Secondo i ben informati, si starebbe addirittura valutando l’esonero e la possibilità di affidare la guida tecnica della prima squadra a un nuovo profilo ma molto probabilmente si arriverà al prossimo impegno di campionato sul campo della Juve Stabia, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 20:00.

Dal risultato del match contro il club campano dipenderà il futuro della coppia Gregucci-Foti, ma in caso di altro risultato negativo il loro futuro appare segnato. Seguiremo con attenzione questa questione e vi terremo informati nelle prossime ore.