Per Alcaraz arriva una nuova batosta: la comunicazione è ufficiale e Jannik Sinner può far festa festa. Adesso cambia tutto

La semifinale persa contro Medvedev, il colpo durissimo della mancata finale e veder trionfare il rivale storico che ha pure accorciato nella classifica Atp. Non è stata certo una passeggiata Indian Wells per Carlos Alcaraz, arrivato in Florida con tutt’altre aspettative. Ed invece è stato proprio Sinner a trionfare, scrollandosi così di dosso tutte le critiche e le difficoltà di inizio stagione.

Tempo di pensare sul torneo californiano, però, non ce n’è. La truppa si sposta a Miami, in Florida per il secondo Masters 1000 in programma. E, manco a dirlo, Sinner ha già puntato il mirino, deciso a conquistare il Sunshine Double ed accorciare ancora prima dell’arrivo in Europa e della terra rossa.

Jannik è insomma più “affamato” che mai, deciso a combattere e di certo avrà accolto con un sorriso il sorteggio del tabellone effettuato. Il tennista di San Candido è infatti finito nella parte bassa del tabellone ed esordirà contro il vincente della sfida tra il bosniaco Dzumhur ed un qualificato. Decisamente più complesso, invece, il cammino per ALcaraz, nella parte alta del tabellone.

Sinner, proseguendo nel tabellone, potrebbe poi sfidare al terzo turno Moutet, agli ottavi Rublev, ai quarti Auger-Aliassime mentre in semifinale se la dovrebbe vedere con uno tra Medvedev, Zverev oppure Shelton. Alcaraz, invece, potrebbe affrontare nel primo turno il talentino Fonseca per un esordio non proprio agevole.

Ricordiamo che il Double Sunshine l’hanno vinto solo ATP, Courier, Chang, Sampras, Rios, Agassi, Federer, Djokovic; WTA, Graf, Clijsters, Azarenka, Swiatek in carriera e Federer nel 2017 è stato l’ultimo a riuscirci.