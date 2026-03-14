Kolo Muani non è l’unico obiettivo della Juventus: in casa Paris Saint Germain si guarda ad un altro campione da portare a Torino

Costruire una squadra in grado di poter lottare per lo scudetto e, magari, fare bene in Champions League. La Juventus vuole tornare a vincere dopo anni di magra ma serve una squadra all’altezza: e così la dirigenza sta già programmando il mercato estivo che dovrà quantomeno rivoluzionare l’attacco e rimpinguare una rosa al momento povera di campioni e top player.

Tra gli obiettivi per l’estate c’è senza dubbio Kolo Muani: il bomber francese ha lasciato un ricordo quasi indelebile nella seconda parte della scorsa stagione e già in estate la Juve ha provato ad acquistarlo senza esito positivo. Finito al Tottenham, il francese non sta vivendo la sua miglior stagione e tornerebbe volentieri a Torino dove si è trovato benissimo.

E così il club bianconero è pronto ad avviare le trattative con il PSG per chiudere l’affare ed acquistarlo stavolta a titolo definitivo. L’attacco della Juve sarà però rivoluzionato: David ed Openda hanno deluso e potrebbero lasciare entrambi il club bianconero. E così Spalletti – vicino al rinnovo – avrebbe bisogno di due attaccanti.

Ed anche per il secondo nome la strada da scandagliare è quella che conduce a Parigi: Gonçalo Ramos ha giocato solo il 30% delle gare stagionali del PSG e potrebbe lasciare in estate per trovare maggiore continuità. In Francia è vincolato da un contratto fino al 2028 con un ingaggio di circa 5 milioni di euro netti.

Jorge Mendes, l’agente del calciatore, è in buoni rapporti con la Juve e potrebbe proporlo alla Juve agevolando la conclusione della trattativa. Spalletti vedrebbe di buon occhio questa trattativa apprezzando le qualità di Ramos.