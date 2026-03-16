Rafa Leao via dal Milan: l’ultima prova incolore contro la Lazio ha messo il punto esclamativo sulla sua avventura. In arrivo in rossonero un ex Napoli

Rafa Leao nella bufera. L’esterno rossonero è incappato in un’altra serata storta, l’ennesima da quando veste il rossonero. Titolare dal 1′ contro la Lazio in una gara che avrebbe dovuto portare i rossoneri a sei lunghezze dall’Inter in caso di successo, il lusitano ha deluso profondamente.

La sua gara è terminata al 66′, sostituito da Fullkrug con Allegri alla ricerca di maggior peso specifico in attacco. In poco più di un’ora, però, il numero 10 ha combinato davvero poco. Altro che trascinatore, è stato fumoso ed evanescente, mai protagonista di un colpo degno di nota né di una giocata meritevole della sua classe.

E così i tifosi l’hanno beccato sui social: tantissimi i commenti di critica nei suoi confronti, tanti anche coloro che addirittura ne chiedono a gran voce una cessione a fine stagione. “Diamolo via” è tra i commenti più gettonati dai supporters che vedono in lui un calciatore poco dentro al Milan e poco trascinatore.

Non è più devastante come nell’anno dello scudetto e la mancanza di continuità è uno degli aspetti che gli viene contestato dai tifosi, con l’alibi della posizione in campo a lui poco congeniale che ormai non regge più. E così, con la sua cessione, i tifosi hanno già individuato anche il sostituto.

“Prendiamo Osimhen, è molto meglio“. Già, peccato che l’attaccante nigeriano guadagni 15 milioni di euro al Galatasaray e, soprattutto, c’è un problema di non poco conto. Se il club turco decidesse di vendere il calciatore ad un altro club di Serie A dovrebbe pagare al Napoli una penale fino a 70 milioni il primo anno e 50 al secondo. Di fatto solo dall’1 settembre 2027 Osi potrebbe giocare nuovamente in Italia.