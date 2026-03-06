Lazio, durissimo faccia a faccia Orsi-Mattioli ▷ “Non sai niente! Dicevi che Lotito avrebbe parlato: e ora?!”

Ancora polemiche in casa Lazio. Durante la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’Olimpico ha vissuto uno spettacolo desolante: i tifosi biancocelesti, delusi dalla gestione della società, hanno continuato la loro protesta lasciando gran parte degli spalti vuoti. Il risultato è stato un’atmosfera rarefatta e, per certi versi, triste in uno degli eventi più importanti della stagione.

Questo gesto, seppur doloroso per i tifosi stessi, è coerente con le dichiarazioni e le iniziative delle ultime settimane. La tifoseria, unita e compatta, ha scelto di far sentire la propria voce contro le scelte della dirigenza, e in particolare contro l’operato del presidente Claudio Lotito.

Nonostante l’Olimpico semivuoto, il sostegno dei tifosi non è venuto meno. Migliaia di tifosi si sono radunati fuori dallo stadio, intonando cori e messaggi di incoraggiamento per la squadra, dimostrando che la passione biancoceleste resta viva anche nei momenti di maggiore tensione. Un gesto che ha trasformato l’esterno dell’impianto in una sorta di tribuna alternativa, in cui il calore dei tifosi ha cercato di raggiungere i giocatori, sottolineando quanto il legame tra squadra e supporter sia profondo e resistente.

Lazio, durissimo faccia a faccia Orsi-Mattioli

Il dibattito sulla Lazio, tuttavia, non si limita solo alle proteste: a Radio Radio Mattino – Sport & News, Nando Orsi e Mario Mattioli hanno avuto un confronto acceso sulla situazione della squadra. Mattioli ha criticato i tifosi per aver disertato lo stadio, invitandoli a un “esame di coscienza”: “I tifosi disertano lo stadio da più di un mese. Perché?! Dove vogliono e pensano di arrivare?! Si devono fare un esame di coscienza“.

Nando Orsi non ci sta e nasce un duro scontro tra i due: “Parla della tua squadra, non hai capito niente della Lazio! 15 giorni fa dicevi che Lotito avrebbe parlato: e ora?! Parli di cose che non sai!“

